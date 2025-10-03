UŠLA U MUZIČKI STUDIO: Ceca Ražnatović snima novi album (FOTO)

NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović počela je da snima nove pesme, koje publika željno iščekuje posle deset godina.

Svetlana je često najavljivala u poslednje vreme novi album, međutim kada će tačno izaći još uvek nije poznato, a sigurno je da vredno radi na tome.

Za rad na novom albumu izabrala je saradnike Dejana Kostića i Dragana Brajovića Braju, te nema sumnje da folk diva sprema pravi spektakl za svoju publiku.

- Mene je publika željna u Srbiji, uvek radim u regionu. Svih ovih godina sam najmanje radila Srbiju. Kako sam otvorila sezonu po Srbiji, za sada nigde nije bilo greške, ljubav je obostrana. Vidim da sada masovno traže pesme "Šteta za mene" i "Rasulo". To sam ranije pevala, pa sam izbacila. Stalno vrtim u repertoaru pesme jer svi imaju neke želje. To eventualno na Ušću. Jedva čekam novi album, za sada imam 6, 7 pesama gotovih. Sve do sada što sam čula jako mi se sviđa i pisano je za mene - rekla nam je Ceca.

Ovaj period veoma je naporan za nju, jer pored rada na albumu, učestvuje i u muzičkom šou "Zvezde Granda" gde je na mestu jednog od glavnih članova žirija.

