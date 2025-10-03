UŠLA U MUZIČKI STUDIO: Ceca Ražnatović snima novi album (FOTO)
NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović počela je da snima nove pesme, koje publika željno iščekuje posle deset godina.
Svetlana je često najavljivala u poslednje vreme novi album, međutim kada će tačno izaći još uvek nije poznato, a sigurno je da vredno radi na tome.
Za rad na novom albumu izabrala je saradnike Dejana Kostića i Dragana Brajovića Braju, te nema sumnje da folk diva sprema pravi spektakl za svoju publiku.
- Mene je publika željna u Srbiji, uvek radim u regionu. Svih ovih godina sam najmanje radila Srbiju. Kako sam otvorila sezonu po Srbiji, za sada nigde nije bilo greške, ljubav je obostrana. Vidim da sada masovno traže pesme "Šteta za mene" i "Rasulo". To sam ranije pevala, pa sam izbacila. Stalno vrtim u repertoaru pesme jer svi imaju neke želje. To eventualno na Ušću. Jedva čekam novi album, za sada imam 6, 7 pesama gotovih. Sve do sada što sam čula jako mi se sviđa i pisano je za mene - rekla nam je Ceca.
Ovaj period veoma je naporan za nju, jer pored rada na albumu, učestvuje i u muzičkom šou "Zvezde Granda" gde je na mestu jednog od glavnih članova žirija.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12
Preporučujemo
RAZLOG JE ZANIMLjIV: Goga Sekulić veliki hit Biljane Jevtić pretočila u novo ruho (FOTO)
02. 10. 2025. u 20:50
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)