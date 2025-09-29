NIJE POZVALA MAJKU NA SVADBU: Suzana Mančić saznala za ćerkino venčanje tek kada se završilo

STARIJA ćerka voditeljke Suzane Mančić, Teodora Kunić, juče se udala po drugi put, a malo ko zna da je bila u braku sa 20 godina starijim biznismenom.

Pre par godina je Teodora Kunić izgovorila sudbonosno "da" u tajnosti, na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu, a njena majka je za ćerkinu udaju saznala tek kada je sve bilo gotovo.

- Suzani je bilo žao što nije bila na venčanju ćerke, a posebno joj je bilo krivo što uopšte nije znala da će se Teodora udati. Međutim, ona joj je objasnila da su njih dvoje naprasno odlučili da se venčaju u Americi i da će organizovati veliku svadbu u Beogradu - rekao je izvor blizak voditeljki tada.

Ipak, brak Teodore Kunić i imućnog Franca, završio se nakon četiri godine ljubavi, a slavlje nikada nisu upriličili, a kako je i sama rekla, Suzana Mančić je bila srećna kada joj je saopštila da se razvodi.

- Mama je bila srećna kada sam joj rekla da želim da se razvedem i odmah mi je poručila da ne brinem. Na početku moje veze sa Francom stavila mi je do znanja da on nije čovek za mene. Naši roditelji često vide stvari bolje od nas, međutim to je bio moj izbor i ona se prema njemu ophodila s poštovanjem - rekla je Teodora u intervjuu za Gloriju, pa dodala:

- Ne volim da odugovlačim. Kad sam spoznala da naš brak nije ono što tražim i želim, nisam htela uzaludno da trošim moje ali i njegovo vreme. Živeli smo na relaciji Beč - San Francisko i taj način života mi je prijao dve, tri godine, ali sam na kraju shvatila da me to ne ispunjava i da neću biti srećna, tim pre što sam bila daleko od porodice i prijatelja. Razvela sam se i vratila u Srbiju.

