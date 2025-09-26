IZGORELA KUĆA JALE BRATA: Oglasila se policija

RANO jutros, nešto posle tri sata, došlo je do požara na jednoj od vikendica u naselju Vrutci, kod Nišića, opština Ilijaš.

Foto: Društvene mreže

Kako se navodi, reč je o vikendici popularnog repera Jasmina Fazlića, koji je mnogima poznatiji pod umetničkim imenom Jala Brat.

Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, požar je ugašen.

- Požar koji je gasilo pet pripadnika PVB KS sa dva vozila je ugašen. Prema informacijama sa terena, nema povređenih osoba - rečeno je iz PVB Kantona Sarajevo.

Takođe, na terenu su bili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, te veštak protivpožarne zaštite.

- Požar na vikendici u naselju Vrutci je prijavljen u 03:40 sati, a u 06:30 sati je ugašen. U 10:30 sati je završen uviđaj uz prisustvo dežurnog veštaka protivpožarne zaštite, te je utvrđeno da je uzrok požara neispravne električne instalacije - potvrdila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić

