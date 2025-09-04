"MELONI IMA M*DA": Kako je "genije estetike" govorio o premijerki Italije
POZNAT po tome što nije imao dlake na jeziku, preminuli dizajner Đorđio Armani nije se libio da oštro prokomentariše svakoga ko mu je bio zanimljiv, a jednom prilikom govorio je i o premijerki Italije Đorđi Meloni.
Za vreme prošlogodišnje nedelje mode u Milanu, na pitanje novinara da iznese svoje mišljenje o Đorđi Meloni, Armani je dao odgovor kakav se samo od njega mogao očekivati.
- Verujem da ona ima važne elemente u svojoj figuri. Ima... - a zatim je rukama napravio oblik dva kruga, ukazujući na to da premijerka ima politička "m*da". - Nema ih, ali kao da ih ima - dodao je dizajner.
- Što se tiče politike i strategija koje njena vlada sprovodi, nisam baš upućen - nastavio je, kako su tada preneli mediji. - Ponekad me uznemirava kada vidim tako malu i sitnu ženu u Evropi među toliko stamene i elegantne gospode; stoji u svojoj maloj jakni, ali ima lepo lice - Zaključio je Armani.
Meloni voli da nosi Armani
Meloni je nosila Armanijevo odelo tokom konferencije za novinare nakon prvog sastanka svog kabineta, pisao je tada Njujork tajms, a takođe je izabrala Armanijeve komade za svoj prvi sastanak sa liderima EU u Briselu.
(Politico.eu)
