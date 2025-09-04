DŽARED LETO U NOVOJ ULOZI: Pretpremijerno "Tron: Ares" 8. oktobra u domaćim bioskopima, od danas karte u prodaji

DIZNIJEV film "Tron: Ares" reditelja Joakima Reninga sa dobitnikom nagrade Oskar u glavnoj ulozi, Džaredom Letoom, stiže na bioskopsko platno i karte za pretpremijerne projekcije, 8. okobra, mogu se već sada rezervisati na blagajnama svih velikih aktuelnih sala, kao i putem zvaničnih sajtova.

Foto: The Disney Studios

Dizni studio nedavno je predstavio trejler za naučnofantastični nastavak franšize "Tron", upoznajući nas sa, kako se navodei, vrhunskim vojnikom koji je nevrovatno jak, brz poput munje, izvanredno inteligentnim i sa mogućnošću zamene, kreiranja novog borca, ukoliko određeni padne na bojnom polju. Priča otkrivaju šta se dešava kada digitalni svet dospe u aktuelni.

Podsetimo, Dizni je dao zanimljiv uvid u novi Letov lik, Aresa kao visokosofisticirani sistem i nesavladivi program, govoreći o misiji dolaska iz digitalnog u stvarni svet kao prvi, fizički susret veštačke inteligencije i čovečanstva.

Glavni glumac novog naslova je voljeni Džared Leto, dobitnik nagrade Oskar i zvezda filmova "Gospodin Niko", "Poslovni klub Dalas", "Ukleta kuća" i dr., a novi nastavak nagoveštava i povratak Džefa Bridžisa, poznatog lika iz predhodna dva ostvarenja. Pored njih značajnu ulogu igra i Evan Piters, dobitnik BAFTA nagrade i nagrade Zlatni globus (Monsters), a u novom Diznijevom filmu igra Džulijana Dilindžera, Aresovog kontroloru, posebno uznemirenog kada se u novom sistemu javi potencijal za razvoj emocija i slobodne volje.

Film "Tron: Ares" nastavlja sled Diznijevog kultnog klasika "Tron" iz 1982. godine i njegovog nastavka iz 2010. "Tron: Nasleđe". Priča je tada pratila Kevina Flina u izvedbi Džefa Bridžisa, talentovanog programera koji biva uvučen u računarski svet, a nastavak franšize predstavlja hrabro nadovezivanje na priču od pre par decenija, fokusirajući se na novu grupu likova, otvarajući vrata sukobu dva, sada za novi raspon vremena, naprednija sveta.

U filmu, pored pomenutih glumaca igraju i Greta Li, Hasan Minhaj, Džulijan Anderson, a nakon pretpremijerne projekcije film će se od četvrtka, 9. oktobra naći na redovnom bioskopskom repertoaru kod nas.

U NASTAVKU POGLEDAJTE TREJLER