BIĆE MUZIKE: Adil za svoj važan datum obradovaće fanove (FOTO)

Dušan Cakić

27. 08. 2025. u 20:10

IAKO mu je zbog tehničkih razloga otkazan koncert na Tašmajdanu, Adil Maksutović će 5. septembra ipak održati nastup u prestonici.

Foto: Novosti

Naime, Adil će 5. septembra, sledeće srede umesto na Tašmajdanu malo intimniji koncert održati u jednom prestoničkom restoranu na Ušću.

- Koncertno veče buče ispunjeno najvećim hitovima i praćeno vrhunskom atmosferom - istakao je pevač.

Foto: Novosti

Maksutović je duži vremenski period bio u ilegali, a kako kaže, imao je dobar razlog za to.

