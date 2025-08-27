BIĆE MUZIKE: Adil za svoj važan datum obradovaće fanove (FOTO)
IAKO mu je zbog tehničkih razloga otkazan koncert na Tašmajdanu, Adil Maksutović će 5. septembra ipak održati nastup u prestonici.
Naime, Adil će 5. septembra, sledeće srede umesto na Tašmajdanu malo intimniji koncert održati u jednom prestoničkom restoranu na Ušću.
- Koncertno veče buče ispunjeno najvećim hitovima i praćeno vrhunskom atmosferom - istakao je pevač.
Maksutović je duži vremenski period bio u ilegali, a kako kaže, imao je dobar razlog za to.
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)