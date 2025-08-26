Poznati

VERILA SE TEJLOR SVIFT: Udaje se poznata pevačica (FOTO)

Novosti online

26. 08. 2025. u 20:53

PEVAČICA Tejlor Svift i NLF igrač Trevis Kelsi potvrdili su da su se verili nakon dve godine veze.

FOTO: Tanjug/AP

Par je vest podelio u zajedničkoj objavi na društvenim mrežama uz nekoliko fotografija romantičnog trenutka u kojem je Kelsi kleknuo i zaprosio pevačicu u bajkovitom vrtu.

- Vaša profesorka engleskog i vaš profesor fizičkog će se venčati - napisala je Sviftova.

Tejlor Svift je pokazala i fotografiju vereničkog prstena – reč je o dijamantu u zlatnom okviru.

Na objavljenim fotografijama par razmenjuje zagrljaje i poljupce, slaveći početak nove životne etape.

Tejlor i Kelsi u vezi su od leta 2023. Kelsi je tada pokušao da privuče pažnju Tajlor nakon što je posetio jedan od njenih koncerata. Iako ga je u početku odbila, par je ubrzo započeo romansu koja se pretvorila u ozbiljnu vezu.

