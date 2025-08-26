VERILA SE TEJLOR SVIFT: Udaje se poznata pevačica (FOTO)
PEVAČICA Tejlor Svift i NLF igrač Trevis Kelsi potvrdili su da su se verili nakon dve godine veze.
Par je vest podelio u zajedničkoj objavi na društvenim mrežama uz nekoliko fotografija romantičnog trenutka u kojem je Kelsi kleknuo i zaprosio pevačicu u bajkovitom vrtu.
- Vaša profesorka engleskog i vaš profesor fizičkog će se venčati - napisala je Sviftova.
Tejlor Svift je pokazala i fotografiju vereničkog prstena – reč je o dijamantu u zlatnom okviru.
Na objavljenim fotografijama par razmenjuje zagrljaje i poljupce, slaveći početak nove životne etape.
Tejlor i Kelsi u vezi su od leta 2023. Kelsi je tada pokušao da privuče pažnju Tajlor nakon što je posetio jedan od njenih koncerata. Iako ga je u početku odbila, par je ubrzo započeo romansu koja se pretvorila u ozbiljnu vezu.
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)