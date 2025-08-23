HALID BEŠLIĆ HITNO HOSPITALIZOVAN: Oglasili se najbliži saradnici i otkrili stanje pevača
PEVAČ Halid Bešlić hitno je hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, tvrde domaći mediji.
Halid se, kako mediji prenose, nalazi na odeljenju nefrologije.
On je prethodno zbog narušenog zdravlja otkazao koncert u Gradačcu.
- Nažalost svih nas, dužni smo da vas obavestimo da je planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za sredu, 27.08.2025. godine, otkazan iz zdravstvenih razloga sa kojima se suočava naša velika muzička zvezda. Uprkos ogromnoj želji da se druži sa gradačkom publikom prve sajamske noći, Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije. Menadžment popularnog pevača razume razočaranje njegove verne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti - navodi se u saopštenju.
Godinama ima probleme sa zdravljem
Podsetimo, pevač se već godinama suočava sa zdravstvenim izazovima. Nakon teške saobraćajne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća, pevaču je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom. Ovi problemi zahtevaju kontinuiranu pažnju i brigu o zdravlju.
