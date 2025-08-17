SLAVIM LJUBAV, RADOST I ZAHVALNOST: Neda Ukraden obeležila svoj rođendan sa najmilijima (FOTO)

POP diva Neda Ukraden juče je proslavila svoj rođendan u porodičnoj kuću u Lepetanima.

Foto: Privatna arhiva

Nasmejana i okružena porodicom, Neda je pokazala da se i u osmoj deceniji može izgledati i zračiti poput prave zvezde i da su godine samo broj. Foto: Privatna arhiva

Svećice na rođendanskoj torti oduvala je u društvu svojih unuka, u u toploj i porodičnoj atmosferi.

- Proslavila sam ljubav, radost i zahvalnost. U porodičnom domu u Lepetanima, u Crnoj Gori sa svojim najmilijim, sa unucima, ćerkom i zetom, i sa komšijama i njihovom decom moj rođendan smo proveli veselo i raspevano. Hvala Bogu i svima koji su mi pružili ljubav i podršku, ali sam i zahvalna i srećna što sam okružena ljudima koje najviše volim i koji su moje sve - istakla je Neda za "Večernje novosti". Foto: Privatna arhiva

Između ostalog, legendarna pevačica je kao rođendanski poklon dobila i zahvalincu od strane Savjeta Mesne zajednice Lepetane za izuzetan doprinost i očuvanje ovog malo mesta u bokokotorskom zalivu na crnogorskom primorju.