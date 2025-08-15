VAŽNO JE OBRAZOVANJE I PROFESIONALNOST: Aca Sofronijević se bori za bolju budućnost u muzici (FOTO)
ALEKSANDAR Aca Sofronijević je ne samo najpopularniji harmonikaš u Srbiji i regionu, producent, aranžer i autor serijala "Majstori za dušu", a uskoro će postati i profesor.
Naime, Sofronijević odskora, zajedno sa Ivanom Kljajićem, ali i drugim stručnjacima, obrazuje nove generacije profesionalaca u oblastima muzičke produkcije i dizajna zvuka.
Program je osmišljen tako da odgovori na potrebe savremenog muzičkog tržišta i omogući polaznicima da razvijaju sopstvene projekte koristeći najsavremeniju studijsku opremu. Nastava se odvija kroz intenzivan studijski rad, a polaznici sarađuju sa vodećim ekspertima iz oblasti muzičke produkcije i dizajna zvuka u zemlji i regionu. Akademija organizuje i specijalizovane kurseve tokom cele godine, namenjene svima koji žele da se dodatno usavrše u pojedinim oblastima u muzičkoj industriji.
- Godinama se bavim muzikom i znam koliko mi je važno da kolege sa druge strane stakla budu obrazovane i profesionalne u svom poslu. Naš studio ima veliki potencijal u pogledu opreme i veliko mi je zadovoljstvo da smo ostvarili saradnju sa najboljim profesorima iz našeg regiona. Verujem da ćemo obrazovati i stvarati najbolje producente za našu zajedničku bolju budućnost u muzici. Svi su dobrodošli. I mladi ljudi željni znanja, kao i kolege koje žele da usavrše svoje znanje - istakao je Aca za "Večernje novosti".
A da je u školi odlična atmosfera, svedoče i fotografije sa prvih časova održanih u Sofrinom studiju.
