DA LI JE DŽEK MOGAO DA PREŽIVI POTAPANJE TITANIKA? DŽejms Kameron je sproveo naučnu studiju kako bi razrešio višedecenijsku dilemu

kako bi jednom zauvek dokazao da završetak filma "Titanik" ima smisla.

Fanovi ovog filma već više od dve decenije raspravljaju da li je lik Džeka, kojeg igra Leonardo Dikaprio, mogao da preživi plutajući na improvizovanom splavu (vratima) zajedno sa Rouz, koju tumači Kejt Vinslet. Naučna studija detaljno je predstavljena u specijalu kanala National Geographic pod nazivom "Titanik: 25 godina kasnije sa Džejmsom Kameronom".

Iako je Kameron prvobitno izjavio da forenzička analiza potvrđuje da je "samo jedan mogao da preživi" na splavu od vrata, on u specijalu ipak priznaje da postoji mogući ishod u kojem Džek "možda jeste mogao da preživi". Režiser je angažovao dvoje kaskadera sa visinom i težinom sličnom Dikapriju i Vinsletovoj iz vremena snimanja filma, i ponovo stvorio scenu sa splavom iz filma u bazenu kako bi testirao više teorija i mogućih ishoda.

U prvom testu, Kameron je pobio teoriju fanova da je na vratima jednostavno bilo dovoljno mesta za oboje. Iako fizički ima dovoljno mesta da se i Džek i Rouz popnu na vrata, "oni su tada oboje potopljeni u opasno hladnu vodu", primetio je Kameron. Snimci pokazuju da su većim delom telom pod vodom u tom scenariju.

Kejt Vinslet je i sama predvidela ovaj ishod tokom nedavnog gostovanja u podkastu Happy Sad Confused.

- Moram da budem iskrena: zapravo ne verujem da bismo preživeli da smo oboje pokušali da ostanemo na tim vratima. Mislim da bi mogao da se uklopi, ali bi se vrata prevrnula i to ne bi bila održiva ideja. Da, mogao je da stane na vrata, ali ne bi ostala na površini. Ne bi plutala - rekla je Vinslet.

U drugom testu, Kameron je ponovo smestio i Džeka i Rouz na splav, ali je njihove položaje tela podesio tako da im gornji delovi tela (gde se nalaze vitalni organi) ostanu van vode. U ovom scenariju, šanse za preživljavanje su se povećale.

- Van vode, njegovo nasilno drhtanje mu je pomagalo. Ako to projektujemo dalje, mogao je da izdrži dosta dugo. Recimo, satima - rekao je Kameron.

Međutim, glavno pitanje kod ovog scenarija je izdržljivost. Kaskaderi su bili odmorni i mogli su duže da drže gornji deo tela izvan vode. Da li bi Džek i Rouz to mogli? U trenutku kada se u filmu nalaze na splavu, likovi su već prošli kroz sate bežanja, mogućeg davljenja, borbi i čitavo potapanje Titanika. Veoma je verovatno da nijedno od njih ne bi imalo svežu snagu potrebnu da održe položaj tela koji bi im produžio život.

U trećem i poslednjem testu, Kameron je tražio od kaskadera da ponove sve napore kroz koje Džek i Rouz prolaze u filmu kako bi se fizički iscrpeli. Takođe je dodao jedan trenutak koji nije prikazan u filmu: Rouz daje Džeku svoj prsluk za spasavanje.

- On je tada bio stabilizovan. Došao je u položaj u kojem, ako to projektujemo dalje, možda je i mogao da dočeka čamac za spasavanje. Džek je možda mogao da preživi, ali ima mnogo promenljivih. Mislim da je njegov način razmišljanja bio: "Neću uraditi ništa što bi nju dovelo u opasnost", i to je 100% u skladu s njegovim karakterom - ispričao je Kameron.

Dakle, evo odgovora: Džek je "možda mogao da preživi" da mu je Rouz dala svoj prsluk za spasavanje. Ali, naravno, to se u filmu ne dešava.

