SVANUĆE ZORA: Neda Ukraden na jesen će se družiti sa ljudima koji je vole (FOTO)

POP diva Neda Ukraden čija karijera traje više od pola veka, uželela se druženja sa beogradskom publikom, pa se posle tri rasprodata koncerta 2022. i 2024. godine, "vraća" 5. novembra ove godine u MTS dvoranu, gde će ponovo zapevati svojoj publici.

Foto: Privatna arhiva

Ali, ukoliko publika bude poželela da čuje kako Neda peva hitove „Da se nađemo na pola puta“, „Šaj rode šaj“, „Što ti sina nisam rodila“, „Ukraden si“, „I gdje god bio“, „Život sam promjenila“ ili „Vrati se s kišom“, ona će zakatati i nove nastupe.

- Izuetno se radujem druženju sa publikom gde smo se zajednički i sa dušom lane već družili... bilo je božanstveno, kako godinama unazad, tako i na prvim mojim koncertima. Biće svega, starih i novih pesama, sevdah, a zapevaću pesme koje do sada niste imali prilike da čujete, nigde do sada. Oduvek sam isticala da je neakdašnji Dom sindikata mesto jer sam tu kao vrlo mlada pevačica, 1975. godine održala svoj prvi solistički koncert i za tu dvoranu me vežu najlepše uspomene. To je zaista kultno mesto i prostor za održavanje solističkih koncerata gde samo nastupaju prave zvezde, odnosno ličnosti koje imaju ime i prezime, integritet i pevači koji imaju pesme, hitove, albume, popularnost. Na početku karijere i kada su se desili prvi uspesi, pogotovo kada sam postala član najveće estradne organizacije "Beogradska estrada", javila se želja da i ja održim baš tu prvi solistički koncert. To je bilo ostvarenje mojih snova. Za mene je svaki koncert veliki koncert koji je vredan poštovanja, truda, publike i njihovog vremena i novca - istkla je Neda za "Večernje novosti".

Na koncertu publika će imati prilike da čuje brojne vanvremenske hitove čuvene legendarne pevačice, a nesumnjivo je da će se za vrhunski koncert pobrinuti ceo tim koji prati Nedu, od vrhunskih muzičara, preko dizajnera svetla, slike i zvuka i naravno stilista.