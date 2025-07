SRPSKA MUZIKA MI STRUJI KROZ VENE: Rumunska zvezda obradila hit "Bato bre" - Čeka se reakcija Indi Aradinović (FOTO)

PRAVA muzička bomba odjeknula je na Balkanu, jer je popularna rumunska pevačica Diana Busca zatalasala je regionalnu scenu objavom obrade legendarnog srpskog hita “Bato bre”, koji je početkom 2000-ih proslavio Indi Aradinović i zauvek obeležio muzičku scenu.

U modernoj produkciji, Diana je ovom kultnom hitu udahnula novi život, ali bez gubitka autentičnog ritma koji ga je proslavio. Hrabra i samouverena, poručila je za "Novosti":

- Srpska muzika me oduševljava. U srpskoj muzici ima toliko energije, emocije i snažnog ritma. Kada sam prvi put čula "Bato bre", znala sam – to je to. Želela sam da spojim naše dve kulture kroz pesmu koju svi već vole - rekla rumunska zvezda i dodala:.

- Moj cilj je da spojim Rumuniju i Srbiju.

Kako kaže, ova obrada za nju nije samo muzički eksperiment – već poruka jedinstva između dva naroda koji dele istu muzičku strast, ali retko sarađuju na ovakav način.

A da njena ljubav prema srpskoj muzici nije od juče, pokazala je i nedavno, kada je imala emotivni susret sa Draganom Mirković, svojom muzičkom ikonom, i to na koncertu u Temišvaru gde su zajedno zapevale jedan od Draganinih hitova.

Još uvek se čeka zvanična reakcija originalne izvođačice hita, a Diana je na tu temu samo kratko i duhovito prokomentarisala:

- Videla sam da je lepa i da odlično peva… I da zna da se brani u medijima (smeh). Nadam se da neće imati potrebe da se brani i od mene.

Da li nas čeka nova muzička saradnja ili balkanski “ženski okršaj”, ostaje da se vidi.