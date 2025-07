SUZE, STRES I KOMPLETNA PORODICA PRED KAMERAMA: Dokumentarac Bobana Rajovića naći će se na poznatom festivalu (FOTO)

FOLK zvezda Boban Rajović uskoro će se predstaviti u potpuno novom svetlu, gde će krajem jula imati premijeru svog dokumentarnog filma.

Foto ATA Images

Ovo je prvi put da jedan muzičar sa domaće scene na ovaj način otvara svoja vrata publici na renomiranom filmskom događaju na severu Srbije na Palićkom filmskom festivalu. Foto: Privatna arhiva

Rajović je o ovoj novosti govorio nedugo nakon uspešnog drugog koncerta u rasprodatoj Zagrebačkoj areni, kojim je simbolično najavio "drugo poluvreme" svoje karijere, duge četvrt veka.

- To je spontano došlo, 48 sati tokom priprema za mene jako važnu stvar, a to su koncerti. Možda po prvi put u mojoj karijeri taj momenat iza kamera. Želeo sam da pokažem i ono što se ne vidi – energiju, napetost, ali i emociju koja ide uz sve to - istakao je Boban za "Večernje novosti".

Kako se i iz organizacije festivala navodi, dokumentarni film "Prvo poluvrijeme" biće prikazan u jednom delu programa festivala, u prisustvu autorske ekipe I protagonista. Dokumentarac će prikazati detalje iz života i rada muzičara koje publika do sada nije imala priliku da vidi – od priprema, razgovora sa timom, do trenutaka pred izlazak na binu. Pored toga kamera je zabeležila i Bobanove ćerke koje javnost nije imala često priliku da vidi.

Ova godina za Rajovića nije samo jubilarna, već i prekretnica. Najavljuje seriju koncerata širom regiona, a kao vrhunac, nastup u Beogradskoj areni. Bobanova publika, osim muzike, dobiće i jedan iskreniji, neposredniji pogled u karijeru i svakodnevicu izvođača koji, kako kaže, "tek sada ulazi u svoj najzreliji period".