ON JE ČEST GOST U VILI MUZIČKE ZVEZDE: Pevače spojio razvod, ali je prste "umešala" i Ceca Ražnatović - "Spasioče naš"

UVEK rado viđen gost u domu Cece Ražnatović, ali i na njenim privatnim proslava je nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Aleksandar Sale Popović.

Foto: ATA images/A. Ahel/Milena Anđela

U samom takmičenju, istakao se svojim vokalnim sposobnostima, što je prepoznala i njegova mentorka Ceca, koja mu je tokom, a i nakon takmičenja pružala svu podršku i bila vetar u leđa.

- Poznanstvo sa Cecom je otpočelo u Zvezdama Granda, kada mi je lično Popović nju dodelio za mentora i ubacio u njen tim. Brzo sam joj postao favorit, a tome svedoči činjenica, da se sa mnom na probama konsultovala oko pesama koje treba da da drugim takmičarima da pevaju, što se ponovilo i u sledećoj sezoni. Prozvala me je "džuboks" zbog poznavanja pesama i žanrova, "spasioče naš", tako me je najavila. Nakon takmičenja, zvala me da pevam na mnogo njenih proslava, čime mi je ukazala posebnu čast - istakao je Aleksandar. Foto: Novosti

Nakon što je objavio svoju prvu pesmu pod nazivom “Kida me”, usledila je i druga, koja nosi naziv “Prokletstvo”, a na kojoj su radili Dragan Brajović Braja i Sale iz "Tropiko" benda.

Osim što njih dvojicu spajaju ista imena, spaja ih i još jedna stvar, a to je razvod nakon 10 godina braka. Očigledno je da ih je upravo to spojilo i dalo pesmu koja je pred nama, a u čijim stihovima svako od nas može da se pronađe.

- Sa Saletom sam se upoznao u "Zvezdama Granda", on je bio jedini gostujući mentor, koji je doveo kandidata do cetvrtfinala. Od tada traje druženje, koje je odavno preraslo posao. Posećujemo se, spavamo jedan kod drugog kada je on u Nišu, a ja u Beogradu - rekao je Popović.

Iako krah ljubavi, za mnoge označava težak period, Sale je to preusmerio na posao i građenje karijere, ali uz to i provođenje slobodnog vremena sa ćerkicama.