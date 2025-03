PREMINUO LEGENDARNI ROJ EJERS: Poznat po čuvenom hitu "Everybody Loves the Sunshine" (VIDEO)

ROJ Ejers, pionir džez-fanka čiji je hit Everybody Loves the Sunshine postao letnji klasik širom sveta, preminuo je u 84. godini.

Foto: Pixabay

Objava na zvaničnoj Fejsbuk stranici muzičara navodi: „Sa velikom tugom, porodica legendarnog vibrafoniste, kompozitora i producenta Roja Ejersa objavljuje njegovu smrt, koja se dogodila 4. marta 2025. godine u Njujorku, nakon duge bolesti.

„Proživeo je prelepih 84 godine i veoma će nam nedostajati. Njegova porodica moli za privatnost u ovom trenutku, a uskoro će biti organizovana proslava njegovog života.“

Ejers je rođen u Los Anđelesu 10. septembra 1940. Svoj debitantski album, West Coast Vibes, objavio je 1963. godine, nakon čega je izdao niz solo albuma.

Kasnije je osnovao bend Roy Ayers Ubiquity i razvio prepoznatljiv džez-fank zvuk, u kojem je svirao vibrafon – instrument za koji se zainteresovao nakon susreta sa džez muzičarem Lajonelom Hemptonom, koji mu je, kada je imao pet godina, poklonio par palica za sviranje.

Godine 1976. objavio je svoju najpoznatiju pesmu, Everybody Loves the Sunshine, laganu numeru koja oslikava bezbrižne letnje dane. U intervjuu za Gardian 2017. godine, Ejers je opisao kako je nastala ova pesma.

Snimio ju je u Electric Lady studiju u Njujorku, tokom vrelog letnjeg dana. „U glavi mi se pojavila fraza: ‘Svi vole sunce.’ Počeo sam da pevam: ‘Osećaj ono što ja osećam, kada osećam ono što osećam, ono što osećam.’ Zatim sam počeo da razmišljam o letnjim slikama... Bilo je potpuno spontano. Osećaj je bio neverovatan.“

Pesma je postala jedan od najviše samplovanih džez hitova svih vremena. Elementi numere pojavljuju se u pesmama My Life Meri Džej Blajdž, Book of Life Komona i Life Is Real Mosa Defa. Njena popularnost osigurala je Ejersu stalno prisustvo na festivalima širom sveta, uključujući londonski Maiden Voyage, gde je bio glavna zvezda 2019. godine.

„Ta pesma mi je promenila život“, rekao je Ejers. „Još uvek je poslednja pesma mog nastupa. Ljudi uvek pevaju sa mnom, a samplovana je više od 100 puta, od strane svih – od Dr Drea do Farela Vilijamsa. Čini se da pogađa svaku generaciju. Svi vole sunce – osim Drakule.“

Nakon objavljivanja debitantskog albuma 1963. godine, Ejers je postao izuzetno plodan umetnik. Do trenutka kada je Everybody Loves the Sunshine ugledala svetlost dana, već je imao više od deset albuma iza sebe, zbog čega je stekao titulu „Kum neo-soula“.

Ejers je održao koncert u Beogradu 2007. godine.

