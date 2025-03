PALA ODLUKA: Princ od Vranja je pobednik PZE i predstavljaće Srbiju na "Evroviziji 2025"

FINALNO veče "Pesme za Evroviziju 2025" dalo je odgovor na pitanje - ko će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem "Evrosongu" u Bazelu.

Šesnaest odabranih borilo se da "postanu" - jedini odabrani. Posle dve polufinalne večeri "Pesme za Evroviziju 2025" kada se po osam izvođača plasiralo u završnicu takmičenja, na red je došlo i veliko finale "PZE 2025".

Odlučeno je da će Srbiju na predstojećoj "Evroviziji 2025" koja se od 13. do 17. maja održava u švajcarskom Bazelu predstavljati Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje.

Dešavanja sa finalne večeri "PZE 2025" mogli ste da pratite u blogu "Novosti.rs".

23:46 Proglašen pobednik "PZE 2025"

Srbiju će na "Evroviziji" predstavljati Princ od Vranje sa pesmom "Mila". To je združena odluka publike koja je glasala SMS-ovima i stručnog žirija.

23:41 Kako je glasao žiri?

22:24 Defile pobednika iz prethodnih izdanja

Luk Blek i Konstrakta izveli su svoje pobedničke numere koje su predstavljale Srbiju na Evroviziji - "Samo mi se spava" i "In corpore sano".

23:07 Završeno glasanje

22:52 Počelo glasanje, predstavljeni članovi žirija

Voditeljke su predstavile članove žirija "PZE 2025". Tu su: tekstopisac Snežana Vukomanović, profesor violončela Dragan Đorđević Suzuki, pevačica Zorja Pajić, tekstopisac i kompozitor Dejan Kostić i predsednik žirija Slobodan Marković, kompozitor i aranžer.

22:33 Predstavili se svi kandidati, čeka se glasanje

Poslednji takmičarski nastup za večeras, šesnaesti po redu. Momci iz grupe „Kruz Roudi“ nisu raspoloženi da čekaju već žele "Sve i odmah" kako glasi i naslov njihove pesme.

Razmišljanje bi ih usporilo, kako navode u numeri, a spremni su i da ne spavaju do svitanja da bi ostvarili cilj.

muzika: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

tekst: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

aranžman: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

22:28 Energija "Iskaza"

Stigli smo skoro do kraja. Pretposlednja, petnaesta, predstavila se vesela ekipa benda "Iskaz".

Da bi Balkan postao "Trendseter", kako glasi naziv njihove numere, mora mnogo da se igra. Sve to su demonstrirali momci iz "Iskaza" na bini „Pesme za Evroviziju“.

muzika: Zoran Stefanov

tekst: Zoran Stefanov

aranžman: Zoran Stefanov

22:23 Fillari i zvuci "tam-tama"

Četrnaesti se predstavio "Fillari" sa pesmom "Meet and Greet". Filarija smo i ranijih godina viđali na sceni festivala "Pesma za Evroviziju", tačnije već dva puta.

Kako ima sve više obožavalaca, morao je da se navikne na davanje autograma i druženje s publikom, to jest "Meet and Greet", o čemu večeras i peva.

Prvi put na festivalu PZE je i mlada umetnica tam koja je muzičko, takmičarsko veče nastavila uz zanimljiv ritam sa pesmom Durum Durum.

muzika: Tamara Popović - tam, Ivana Lukić – Jymenik, A.N.D.R.

tekst: Tamara Popović - tam

aranžman: A.N.D.R.

22:18 Ćevapi za dreg kraljice

U "grin rum" su za grupu "Harem girls" poslali ćevape. Dreg kraljice su ih kušale damski - sa prstima.

- Ima Lola šta da krka - zadirkivali su se između sebe članovi "Harem girlsa".

22:10 Šok zvani "Harem girls" i pesma "Aladin"

Prvi put na „Pesmi za Evroviziju“ nastupaju dreg kraljice.

"Harem girls" koriste orijentalni zvuk i Aladinove ljubavne jade kako bi konkurenciji pomrsile planove.

muzika: Nemanja Antonić

tekst: Ivan Vukajlović, Sanja Vučić, Katarina Đulić, Titta Foureira

aranžman: Nemanja Antonić

22:06 Lekcija i pobeda iz - poraza

Jedanaesti su nastupili Milan Nikolić i Caka uz numeru "Storia del amor".

Zahvaljujući ljubavnoj priči koju nam muzički pripovedaju Milan Nikolić, evrovizijski učesnik 2009, i Caka, našli smo se, makar u mašti i na nekoliko minuta, na obali mora.

muzika: Vladimir Graić, Milan Nikolić

tekst: Milan Miletić

aranžman: Dejan Aksić

Pre njih je kao deseta nastupila "Lensy" sa "Lekcijom i pobedom iz – poraza"



muzika: Stjepan Jelica Albino

tekst: Andrijano Kadović Ajzi

aranžman: Teodor Ivančević Nijeteo

22:00 Oči boje zemlje

Svojevrsni mir na scenu Pesme za Evroviziju nastupom je doneo Sedlar. U pesmi publici otkriva na koga misli kada peva o "Očima boje zemlje".

muzika: Aleksandar Sedlar

tekst: Aleksandar Sedlar

aranžman: Aleksandar Sedlar

21:57 Punoletstvo na sceni PZE

"Danas nam je divan dan" orilo se u "grin-rumu" pošto 18. rođendan slavi Dušan iz grupe "Maršali".

On je na poklon dobio i tortu koju je odmah podelio sa ostalim učesnicima. Da se zaslade dok traje napetost.

21:41 Vreme je za balade

Još jedan od favorita, sada već "stari vuk" na PZE, Princ od Vranje, smirio je i "utišao" scenu RTS-a baladom "Mila".

Da li je će Srbija u Švajcarsku ići nežnijim tonovima?

muzika: Dušan Bačić

tekst: Dušan Bačić

aranžman: Dejan Nikolić

21:37 Bojana i David, pa Maršali

Sedmi su bili „Maršali" sa njihovom numerom "Po policama sećanja".

Najmlađi bend „Maršali“ dolazi iz Bečeja, a u laganoj ljubavnoj pesmi pokušali su da otkriju šta se sve skriva „Po policama sećanja“ njihove mladosti.

muzika: Strahinja Tanasijin

tekst: Strahinja Tanasijin

aranžman: Maršali, Goran Vasović

Pre njih, Bojana Radovanović i David Radosavljević, nastupili su šesti kao duo "Bojana x David", uzdaju se u "Šesto čulo" koje će ih dovesti do željenog cilja. Vratili su se "Pesmi za Evroviziju" posle prošlogodišnjeg veoma uspešnog debija.

muzika: Boris Subotić

tekst: Violeta Mihajlovska, Boris Subotić

aranžman: Marko Drežnjak

21:30 Još se nadam...

Peti se publici predstavio "Biber" sa pesmom "Da mi se vratiš".

muzika: Rastko Aksentijević

tekst: Rastko Aksentijević

aranžman: Rastko Aksentijević, Damnjan Aksentijević, Vladan Popović

21:28 "Harem" do Bazela

Ekipa iz grupe "Harem girls" je spremna i nameračila se na pobedu. Poslušajte šta su poručili:

21:19 Da se ne brinemo previše...

Redni broj "4" i “Ana & The Changes" - Brinem. Bogato muzičko iskustvo kantautorke Ane Ćurčin čini i stvaranje muzike za video-igre.

Večeras sa kolegama iz grupe "The Changes" skreće pažnju na to šta može da nam pomogne kada previše brinemo.

muzika: Ana Ćurčin

tekst: Ana Ćurčin, Ivana Butigan

aranžman: Shane Berry, Ana Ćurčin, Milan Bjelica, Goran Antović

21:15 Favoritkinja, a debitantkinja

Treća po redu je nastupila Vukajla, debitantkinja na PZE koja je posle polufinala iskočila u prvi plan i mnogi pričaju da će odneti pobedu.

O borbi sa sobom i svemu onome što krijemo od drugih pevala je u kompoziciji MASK.

muzika: Sara Vukajlov – Vukayla, Melquiades Alvarez Cobos Melqui

tekst: Sara Vukajlov – Vukayla

aranžman: Melquiades Alvarez Cobos Melqui

21:10 Ovo je "Turbo žurka", ovo je luda kuća

Na rep sceni je prisutna više od 10 godina, a na Pesmi za Evroviziju se predstavila u nešto drugačijem, ali prepoznatljivom, svetlu.

Mimi Mercedez pozvala je sve na "Turbo žurku" kako glasi naziv njene pesme. Favorit je danas, a sigurno je da niko ne liči na nju.

muzika: Milena Janković

tekst: Milena Janković

21:05 Ohajo probio led

Grupu "Oxajo" nedavno su oformila trojica članova naših poznatih bendova. Odlučili su da se predstave autentičnim indi rok zvukom u pesmi "MaMa". I crno-bela estetika, kao da miriše na neka starija vremena...

muzika: Dušan Strajnić, Marko Ajković, Dario Vuksanović

tekst: Dušan Strajnić, Marko Ajković, Dario Vuksanović

aranžman: Dušan Strajnić, Marko Ajković, Dario Vuksanović

21:03 Crna i bela labudica

Voditeljke Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković zablistale su i ove večeri. Crno-bela kombinacija i raskošne haljine.

21:00 Počelo je...

"Oda radosti" i himna "Evrovizije" i uvodna PZE špica. Krenuli smo!

20:52 Mimi upalila "mercedes" - spremna je

Jedna od favoritkinja takmičenja, Mimi Mercedes, spremna ja za veliku scenu u velikom finalu. Ona nastupa pod rednim brojem "2" i predstaviće svoju "Turbo žurku".

- Treme nema, a dečko je tu da me podrži - istakla je Mimi, a šta je još poručila pogledajte u sledećem snimku.

20:48 Princ sa ružama

Lep gest u bekstejdžu "PZE 2025" pred sam početak velikog finala. Princ od Vranja rešio je da obraduje novinarke i doneo im je svakoj po ružu. I to osam komada - zato što večeras nastupa baš pod ovim rednim brojem.

19:38 "Harem girls" bez kostima

Najveća senzacija i atrakcija ovogodišnjeg "PZE 2025" je svakako grupa "Harem girls". Ako ste među onima koji su se pitali kako petorica muškaraca ("dreg kraljice") i jedna devojka iz grupe izgledaju bez kostima, pojavili su se snimci iz šminkernice.

Maljave ruke, jaki i muževni muškarci se kriju iza maski "Harem girls" (više fotografija pogledajte na OVOM linku).

19:01 Favorit iz senke

Debitantkinja na takmičenju PZE, a i novajlija na muzičkoj sceni, Sara Vukajlov, koja nastupa pod umetničkim imenom "Vukayla" (Vukajla), iznenada je iskočila u prvi plan posle prve polufinalne večeri.

Već su joj nadenuli epitet "srpska Lejdi Gaga", a pozitivne reakcije na njenu numeru "MASK" stižu kako iz Srbije i regiona, tako i iz ostatka Evrope.

- Milica Pavlović mi je pružila veliku podršku i hvala joj. Poručila mi je da "pokidam". Podržale su me i Maja Berović, Seka Aleksić, Vojaž... Moram da se zahvalim svima koji su glasali i koji su bili uz mene. Jako sam srećna. Bez teksta sam ostala kada sam videla koliku podršku imam - rekla je ona pre početka finalne večeri.

Gotovo sva "veća", iskusnija i "poznatija" imena su ispala već u polufinalu, a sve više je njih koji spekulišu da bi "sa boka" do trona mogla da dođe upravo Vukajla.

18:20 Voditeljski trio

Posle podosta bure i dva neočekivana otkaza, RTS je odlučio da ovogodišnji "PZE 2025" vode tri voditelja iz njihove kuće. Kristina Radenković je iz "grin ruma" prebačena na veliku binu gde se pridružila koleginici Dragani Kosjerini Perduv i tako zamenila glumca Slavena Došla koji je odustao nekoliko dana pre velike završnice.

U "grin rumu" je sa takmičarima sam ostao Stefan Popović, pošto je glumac Đorđe Živadinović Grgur koji je planiran kao pojačanje, ali je takođe odustao od učešća pred sam početak festivala, tačnije - pred prvo polufinale.

17:50 Šta predviđaju kladionice?

Kako vele kladioničari, najveće šanse da nastavi misiju prošlogodišnje pobednice Teja Dore i predstavlja Srbiju na "Evroviziji" ima Mimi Mercedes. Evo i kompletne liste:

Mimi Mercedes - Turbo žurka 1.85

"Harem Girls" - Aladin 2.70

Tam - Durum Durum 2.80

"Bojana x David" - Šesto čulo 3.50

"Vukayla" - "MASK" 5.00

Princ - Mila 6.00

"Filarri" - "Meet and Greet" 20

"Lensy" - Hvala ti 30

Iskaz - Trendseter 40

Oxajo - MaMa 40

Biber - Da mi se vratiš 75

Maršali - Po policama sećanja 90

"Ana & The Changes" - Brinem 120

Kruz Roudi - Sve i odmah 130

Sedlar - Oči boje zemlje 140

Milan Nikolić feat. Caka - "Storia del amor" 140

17:38 Spisak finalista PZE 2025

U dve polufinalne večeri, u utorak i sredu 25. i 26. februara, publici se predstavilo 30 izvođača, a njih 16 je prošlo u finale ovogodišnje "Pesme za Evroviziju 2025". Oni su potom izvlačili redne brojeve pod kojim će nastupiti u velikoj završnici srpskih kvalifikazija za "Evroviziju 2025", a kompletan spisak i redosled finalista je sledeći:

Kako se glasa na Pesmi za Evroviziju 2025?

Glasanje traje 15 minuta. Glasa se na broj 5556 slanjem SMS poruke sa brojem pesme za koju se glasa. Cena poruke je 60 dinara, sa PDV-om i važi za sve mobilne mreže. Sa jednog broja telefona može se poslati najviše 20 poruka.

Glasovi publike se predstavljaju u poenima, u odnosu na broj osvojenih SMS glasova, i to poenima od jedan do 12, osim poena 9 i 11.

Poeni dobijeni od glasova publike i poeni od stručnog žirija se sabiraju.

Kako je žiri u polufinalu glasao biće objavljeno na sajtu RTS-a nakon finala, da ti rezultati ne bi uticali na glasanje publike i žirija u finalnoj večeri.

Kada je Evrovizija 2025?

Kako to tradicija nalaže, "Evrovizija 2025" se održava u domovini prošlogodišnjeg pobednika takmičenja - Nema (trijumfovao sa pesmom "The Code"), u švajcarskom gradu Bazelu. Polufinalne večeri zakazane su za 13. i 15. maj, a veliko finale za 17.

Biće to 69. po redu izbor za Pesmu Evrovizije, treći put u Švajcarskoj. Takmičenje će prezentovati nekadašnja švajcarska predstavnica na Evrosongu, Sandra Študer, i komičarka Hejzel Bruger u polufinalima, dok će im se u finalu pridružiti i voditeljka Mišel Hanciker.

37 zemalja će učestvovati na takmičenju. Crna Gora se vraća na Evrosong nakon dvogodišnje pauze, dok se Moldavija povukla.

Srbija će nastupati u drugom polufinalu, a od zemalja iz regiona u našoj grupi je samo Crna Gora.