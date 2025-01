KAKO ČOVEK TO TAKO NAUČI DA PORUŽNI LEPOTU: Goca Tržan emotivno o baladi koja govori više od reči (FOTO/VIDEO)

ZA sve ove godine koliko postojim na estradi, mnogo toga sam naučila. Bilo je tu onih koji su bili pored mene kao prava podrška, a ko zarad višeg cilja. I naučila sam lekciju, mnogo više od lekcije. Sve to me je trglo, sazrela sam dosta. Znam kad neko pokušava da me slaže, to sam doktorirala, postala sam detektiv (smeh).