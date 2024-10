"PUSTI DA VJERUJEM": Mirza Selimović ovako obeležava desetogodišnji jubilej (FOTO/VIDEO)

POP zvezda Mirza Selimović deset godina postojanja na estradi, obeležava koncertima u MTS dvorani.

FOTO: Novosti

Naime, Mirza se 15. i 16. novembra beogradskoj publici prirediti dve muzičke večeri, koje će biti omaž njegove desetogodišnje karijere, od njegove pobede u sedmoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Kao uvertira za beogradske koncerte mladom pevaču je duet koji snimio sa pobednicom poslednje sezone "Zvezde Granda" Šejlom Zonić, a za "Novosti je istakao kako je došlo do saradnje:

- Spontano je došlo, radili smo zajedničke nastupe i meni je palo na pamet da snimim duet. Eto, Šejla se našla tu - govori mlada zvezda i dodaje šta sprema za 15. i 16. novembar.

- To su moji prvi solistički koncerti, drago mi je da je u Beogradu, odavde sam pre 10 godina započeo svoju karijeru. Eto, 2014. godina sam prvi put došao u Beograd. Kada smo otvarali drugi koncert, bio sam malo skeptičan, kao i inače u životu, ali sada vidim da to sve ide sjajno - otkrio je, pa se dotako detalja oko koncerta:

- Najbitnije mi je da će sve to zvučati dobro, biće oko 11 muzičara na bini, to su slatke muke. Prvi koncert je rasprodat, drugi je već na pola. Najbitnije je da budemo zdravi, da se niko ne razboli. Jedva čekam, ne mogu to da opišem, ipak je to neki prvi solistički koncert.

Pre nekoliko meseci, Mirzu je zadesila najveća tragedija, kada je izgubio majku. Iako mu je teško da govori na tu temu, sada je otkrio o čemu je sa njom pričao poslednjih dana njenog života.

- Nažalost, evo ove godina koliko ima nekih stvari koje su lepe, mnogo više ima nekih ružnih stvari koje su se desile u nekom periodu. Mislim da je ovo za mene lično najgora godina u životu. Na kraju krajeva, mislim da će moja majka sa nekog lepšeg mesta to ispratiti i da je ponosna. Teško mi je da sada pričam o tome. Kada smo se videli tih zadnjih dana, pitala me je kako ide koncert, da li će biti sve prodato? Ja sam rekao, biće sve okej, ne sekiraj se. Žao mi je što sve tako ispalo, to nas nekako sve čeka u životu i tek tad sam shvatio koliko su svi naši problemi mali, koliko je to bezbeze, koliko je sve to nebitno - sa setom u glasu zaključio nam je Mirza.