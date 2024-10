UČINILA SI ME NAJSREĆNIJOM MAJKOM: Neda Ukraden objavila fotografiju sa naslednicom, pa joj uputila emotivne reči

NEDA UKRADEN je u osmoj deceniji života aktivna na društvenim mrežama, a osim svojih poslovnih uspeha i nastupa, pevačica rado deli i detalje iz privatnog života.

Foto: Novosti

Neda ne krije da su joj najveći ponos i uspeh unuci Aleksandra, Neda i Dušan, kao i ćerka Jelena koje redovno pokazuje na Instagramu, a danas se emotivnim rečima obratila upravo svojoj naslednici.

Pevačica je objavila fotografiju sa svadbe svoje mezimice Jelene i njenog muža Pece i čestitala im godišnjicu braka.

-„Kćeri moja, je l’ to taj? Jeste majko, on je znaj“… Draga moja Jeco i zete Peco, na današnji dan, pre 15 godina, učinili ste me najsrećnijom majkom i taštom na svetu! A vašom divnom dečicom, Aleksandrom, Nedom i Dušanom najponosnijom bakom! Hvala vam za ljubav, ppžrtvovanje i poštovanje! Želim vam svu sreću, zdravlje i da ostarite u ljubavi zajedno. Ljubi vas vaša mama Neda -napisala je Neda uz fotografiju sa svadbe svoje ćerke Jelene, nakon čega su čestitke počele da se nižu.

