NE PRESTAJE ŽAL ZA KUMOM, POSVETIĆE MU CELI NASTUP: Daša iz "Legendi" najavio koncert i zaplakao zbog Bore Čorbe

ZORAN DAŠIĆ DAŠA najavio je jubilarni 60. koncert grupe “Legende”.

Foto M. Anđela

Ovaj koncert predstavlja poseban trenutak u karijeri benda, koji je kroz godine postao simbol kvalitetne muzike i vrhunskih nastupa, s numerama koje su u protekle tri i po decenije postale evergrin domaće scene. Koncert je posvećen i pokojnom Dašinom kumu, legendarnom rokeru Bori Čorbi.

- Bora je obeležio moj život. Bio mi je pravi prijatelj, radovao se ovom koncertu. Od ključnih deset stvari u mom životu, tri-četiri vezane su za događaje s njim. Jako mi je teško što više nije s nama - rekao je Daša, koji nije izdržao, te je pustio gorku suzu.

Foto Kaktus

- Mlađa generacija nije fan našeg lika i dela, ali ljudi nas vole. I dan danas mi prilaze na ulici, pijaci, prepoznaju me. Svaki naš koncert je pun do poslednjeg mesta. To je ono što me raduje, živim za aplauz - dodaje muzičar.

Foto: Nenad Živanović

Legende decenijama osvajaju publiku svojom jedinstvenom muzikom i neponovljivom emocijom, a svoj jubilarni 60. koncert održaće beogradskom Sava Centru 17. novembra.

