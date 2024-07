OTIŠAO DA PRILEGNE POSLE RUČKA I VIŠE SE NIJE PROBUDIO: Misterija njegove smrti i danas ne da mira mnogima

TOG jula 1973. godine Brus Li, najslavniji majstor borilačkih veština, bio je zauzet velikim brojem projekata.

Godinu dana pre izašao je film "The Way of the Dragon", koji je napisao, režirao i u njemu je i glumio. Bio je u braku s Lindom Emeri Li devet godina i imao dvoje dece - Brendona, tada osmogodišnjaka, i četvorogodišnju ćerku Šenon.

Međutim, 20. jula uhvatila ga je glavobolja. Žalio se na bolove i otišao da prilegne. Više se nije probudio. Našli su ga bez svesti, pozvali hitnu pomoć, ali mu nije bilo pomoći. Imao je 32 godine. Vest o njegovoj smrti brzo se proširila, a mnogi su krenuli prema bolnici u koju ga je hitna odvela. Novinari su opkolili i bolnicu i Lijevu porodičnu kuću. Lindu i decu su sklonili Brusovi saradnici, ali ona je htela da se uveri da ga stvarno nema. Da ga vidi još jednom...

- Osetila sam neverovatnu snagu koja je prolazila mojim telom. Znala sam šta moram uradim i na koji najbolji mogući način za Brusa, Brendona i Šenon - rekla je.

LSD, kokain, heroin... ili voda?

Kroz više od 50 godina raspravljalo se o tome šta je zaista bio uzrok smrti... Tokom 70-ih godina stručnjaci su tvrdili da je kriva bila upravo tableta Equagesic, koju je uzeo protiv glavobolje. Odnosno, da je smrt nastupila zbog moždanog edema uzrokovanog reakcijom na tabletu. Godinama kasnije pojavila se i teorija da je u organizmu Brusa Lija pronađen i kanabis koji je mogao kobno da deluje na njega, ali to je kasnije forenzičar Donald Tiri, koji je radio na Lijevom slučaju, demantovao.

Kružile su tu svakakve teorije, neki su ga proglašavali zavisnikom koji je s ljubavnicama učestvovao u seksualnim orgijama, a preminuo zbog Vijagre, drugi su ga povezivali s LDS-om, heroinom, kokainom... Njegovi obožavatelji prosto nisu mogli da prihvate da je neko tako mlad, i tako dobrog zdravstvenog stanja, mogao naglo da umre.

Pre nekoliko godina pojavila se još jedna teorija, i to u biografiji "Bruce Lee: A Life" autora Metjua A. Polija.

On je pak u toj biografiji iz 2018. tvrdio kako je moguće da ni tableta, a ni razne droge, uopšte nisu krive za smrt, već nešto drugo. Oticanje mozga, tvrdi, moglo je da uzrokuje toplotni talas jer su Liju godinu dana pre smrti uklonili znojne žlezde ispod pazuha.

Međutim, 2022. godine, čak 49 godina nakon smrti legende borilačkih veština, pojavila se nova teorija. Studiju pod nazivom "Ko je ubio Brusa Lija" radilo je nekoliko španskih nefrologa koji su u njoj problematizovali uzrok smrti. U svom radu tvrde kako je moguće da je Li zapravo bolovao od specifične vrste zastoja rada bubrega, odnosno da je uzrok smrti bila "nemogućnost bubrega da izluči višak vode". U svom zaključku navode da je to "moglo da vodi do edema i smrti u roku nekoliko sati ukoliko je u sebe uneo više vode nešto što je to njegovo telo moglo da izluči kroz urin".

Sahranili sina kraj njega

Poslednji ispraćaj legende borilačkih veština bila je u Hong Kongu, ali telo mu je pokopano u Sijetlu. To je tada odlučila njegova supruga, koja je medijima rekla: "Ja lično ne smatram nikoga odgovornim za njegovu smrt. Jedino je važno da njega više nema i da se neće vratiti".

Godinama kasnije i telo njegovog sina sahranjeno je kraj njega. Brendon je takođe umro mlad, imao je svega 28 godina. U njega je na setu filma "The Crow" 1993. godine ispaljen metak, nakon čega je preminuo.

(24sata.hr)

