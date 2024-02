PZE 2024: Ovo su finalisti koje ćemo gledati u subotu

VEČERAS je održano prvo polufinale "Pesme za Evroviziju 2024", u kojem je njih osmoro obezbedilo plasman u finale, koje će biti održano u subotu, 2. marta.

Foto: Novosti

Večeras je 14 takmičara je okušalo sreću, a u finalnu noć "Pesme za Evroviziju 2024" plasirali su se:

Hristina - Bedem



Lena Kovačević - Zovi me LenaM.ira - PercepcijaBojana i David - No, no, noBreskvica - Gnezdo orlovoMarko Mandić - DnoKeni nije mrtav - DijamantiZorja - Lik u ogledalu

