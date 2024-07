KRITIKUJE ME, ON BI VOLEO DRUGI FAZON: Goga Sekulić otkrila kako njen otac reaguje na provokativne pesme

PESME provokativnih tekstova su lična karta Goge Sekulić, a milionski pregledi i potražnja za istim mnogo godina nakon što su objavljeni su samo potvrda da radi pravu stvar.

Foto: Dejan Milićević

Njena publika tvrdi da ona uvek zna da „ubode metu“ i tačnu granicu do koje mere to ne treba da prevazilazi granice provokacije.

– Ubodem, pa odem (smeh) šalim se. Ne treba ni preterivati. Mene tata pita kada će biti neka prava ozbiljna pesma, a ja mu kažem da ima vremena kada budem zrelija i starija onda idemo na te ozbiljnije pesme, još uvek sam ja mlada i puna života hoću te urbane mladalačke tekstove- objasnila je Goga.

Sekulićeva je otkrila i koje su to numere u kojima bi njen otac želeo da je čuje.

– On bi voleo kao „Korita Ivanova“ i tako taj fazon i on me stalno kritikuje što ne obradim neku staru izvornu pesmu i obećala sam da hoću– rekla je pevačica.

