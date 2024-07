"ZASLUŽUJEM PASOŠ CRNE GORE": Desingerica odgovorio Dajkoviću!

PREDSEDNIK "Slobodne Crne Gore" Vladislav Dajković želi da zabrani nastupe Dragomiru Despiću Desingerici u Crnoj Gori, a sad se reper oglasio na ovu temu i otkrio šta misli o tome.

FOTO: Ataimages

- Muzika je nešto što veseli, usrećuje ljude. Muzika nije politika, ja se politikom ne bavim. Nikog nisam povredio, niti oštetio na mojim nastupima. Ljudi idu srećni, zadovoljni sa mojih nastupa, u politiku se ne mešam. Poštujem njegov rad, sve što oni rade, ali ja poboljšavam za 80 posto turizam Crne Gore. Trebalo bi da mi daju pasoš, da imam boravište tamo, zasluženo. Nadam se da će se to desiti - rekao je Desingerica u svom stilu.

Foto: Printskrin Youtube

- Najbitnije je šta ljudi misle, šta oni podržavaju, koga vole. Ja imam ogromnu podršku ljudi, ogromnu ljubav ljudi. Ja ne radim ništa što ne valja, znam to. To je to - rekao je reper za Blic.

Izvor (BLIC)

