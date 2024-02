"JE L' TOLIKO STRAŠNO?": Hit reakcija Darkovog oca na njegovu gej scenu (VIDEO)

GLUMAC Darko Ivić gostovao je u četvrtoj epizodi podkasta "Bindž" kompanije "Novosti". Iz nedelje u nedelju novinarke Isidora Čolaković i Katarina Filipović pričaće sa glumcima i glumicama - o karijeri, odrastanju, ljubavi, načelima kojima se vode kroz život, intimi...

Foto: V. Danilov

Glumac Darko Ivić proslavio se ulogom Tadije u filmu "Pored mene" koji je sada dobio i nastavak "Pored tebe", a između su se ređale brojne zapažene uloge među kojima je i uloga Joce u seriji "Besa".

Darko je sada u emisiji "Bindž" podelio sa nama brojne zaniljlivosti kako iz poslovnog tako i iz privatnog života, a između ostalog otkrio je i kako je njegov otac reagovao na gej scenu koju je imao u pomenutoj seriji.

Foto: V. Danilov Tekst potpisa

- Rekao sam ocu "Ovo je će sigurno biti tvoja imiljena uloga". On je čekao kod kuće tu epizodu - nije mu bilo svejedno. Pitao me je: "Je l' nije mnogo?". Na kraju me je pozvao i rekao mi: "Daj ne ne zezaj, kako si mi opisao mislio sam ko zna šta će biti...", prisetio se Darko u emisiji "Bindž".

Kako je izgledalo snimanje ove "problematične" scene, kao i mnoge druge zanimljivosti o mladom glumcu možete pogledati u videu ispod i na našem Jutjub kanalu.