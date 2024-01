NOVO ZANIMANJE MIRKE VASILJEVIĆ: Šokirala svojim novim poslom "Ovo je nešto sasvim drugačije"

MIRKA VASILjEVIĆ je postala poslastičarka.

Glumica je sa prijateljicom pokrenula biznis pravljena torti i odlično im ide.

Poslastice su u obliku svežeg voća i zasad je predstavnica sedme umetnosti jedina u našoj zemlji koja je osmislila ovako nešto u svetu slatkiša.

To je potvrdila i objasnila nam da joj je cilj da njeni proizvodi postanu popularni zbog kvaliteta, a ne zbog toga što ih ona pravi.

- Želela sam da kvalitet bude u prvom planu, a ne to ko pravi torte i da se pominje moje ime. Od početka do kraja je u tortama prisutno sveže voće. Sa prijateljicom sam osmislila nešto što je drugačije, a da nije klasičan voćni tanjir. Moja želja za kreativnošću je pretočena u ukusne poslastice. Moja prijateljica i ja se dopunjujemo i želja nam je da jedna zdrava, ukusna i vizuelno lepa poslastica bude prisutna na slavljima zbog same ideje i koncepta - kaže Mirka.

Vasiljevićeva je priznata kao glumica, ali pored dara za glumu, iskoristila je i ljubav prema zdravim namirnicama da se oproba i u ugostiteljstvu. Za sada su najbliži prijatelji i ljudi koji su od nje već poručivali upućeni da se bacila i u ove vode.

Pored uloga na TV, Vasiljevićevu imamo priliku i da gledamo kao voditeljku šou-programa "Svadba iz mog kraja", koja se emituje na RTS.

