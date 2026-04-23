„Moja majka je u komi, ako ne preživi...": Drama u porodici Milorada Dodika, neizvestan put u SAD
PREDSEDNIK SNSD-a, Milorad Dodik, izjavio je danas u Banjaluci da je zbog lošeg zdravstvenog stanja njegove majke neizvesna najavljena poseta SAD.
- U mojoj porodici se ovog trenutka dešava teška situacija, moja majka je hospitalizovana na Univerzitetskom kliničkom centru. U komi je. Ako ne preživi, neću ni ići u SAD - rekao je Milorad Dodik.
Dodik je istakao da se radovao odlasku u SAD, gde bi na univerzitetu u Čikagu trebalo da dobije priznanje, te da je neverovatno da su predstavnici Bošnjaka tražili da im se zbog toga dozvoli protest ispred te ustanove.
- Osuđen sam zato što ne poštujem Kristijana Šmita, potomka fašista koji ovde nameće svoju volju, a muslimani to podržavaju. Onda nam kažu: "Hoćemo da živimo s vama". Hoće, ali pod njihovim uslovima. Ali ja nisam za to da živimo pod njihovim uslovima - istakao je Dodik.
Dodik je naglasio da sve što on radi jeste da bi Republika Srpska sama odlučivala o svojoj budućnosti.
(RTRS)
