POTRESNO SVEDOČANSTVO ANICE VIDIĆ: Svakog dana se setim kako mi je sin poginuo na očevim rukama
MEMORIJALNI centar Republike Srpske zabeležio je potresno svedočanstvo Anice Vidić iz Broda, čiji je sin Pavo Vidić (1971) poginuo kao pripadnik Vojske Republike Srpske 1992. godine.
Anica je ispričala da je Pavo bio društven, vredan, da su ga svi voleli i da nije hteo da beži iz Broda.
Ona kaže da se svaki dan seti toga kako je Pavo poginuo od nagazne mine na očevim rukama.
Ovo, kao i stotine drugih audio i video svjedočanstava, deo su arhiva Memorijalnog centra Republike Srpske, koji, kako se navodi, nastavlja da beleži lične priče i stradanja porodica sa svih prostora gde je stradao srpski narod tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, s ciljem da se očuva istorijska istina i jećanje na žrtve.
Preporučujemo
POZNAT SASTAV NOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Pet novih imena
17. 01. 2026. u 17:36
AUTOM OBORIO MOTOCIKLISTU, PA GA PRETUKAO: Policija odmah reagovala
15. 01. 2026. u 15:25
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)