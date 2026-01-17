POTRESNO SVEDOČANSTVO ANICE VIDIĆ: Svakog dana se setim kako mi je sin poginuo na očevim rukama

MEMORIJALNI centar Republike Srpske zabeležio je potresno svedočanstvo Anice Vidić iz Broda, čiji je sin Pavo Vidić (1971) poginuo kao pripadnik Vojske Republike Srpske 1992. godine.

Foto: Printskrin

Anica je ispričala da je Pavo bio društven, vredan, da su ga svi voleli i da nije hteo da beži iz Broda.

Ona kaže da se svaki dan seti toga kako je Pavo poginuo od nagazne mine na očevim rukama.

Ovo, kao i stotine drugih audio i video svjedočanstava, deo su arhiva Memorijalnog centra Republike Srpske, koji, kako se navodi, nastavlja da beleži lične priče i stradanja porodica sa svih prostora gde je stradao srpski narod tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, s ciljem da se očuva istorijska istina i jećanje na žrtve.