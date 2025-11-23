PORTPAROL SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da je Siniša Karan pobedio na izborima za predsednika Republike Srpske.

Siniša Karan i snsd izbori foto SM

- Razlika je oko 8.500 glasova, to je na ozbiljnom uzorku od 95 odsto biračkih mesta - dodao je Kovačević,.

On je istakao da je pobeda Karana, pobeda nad Kristijanom Šmitom.

Kovačević je najavio obraćanje predsednika SNSD-a Milorada Dodika u 22 časa, koji će zvanično proglasiti pobedu ove političke partije i Siniše Karana na prevremenim predsedičkim izborima.