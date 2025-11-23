KOVAČEVIĆ: Sigurni smo u pobedu Siniše Karana

PORTPAROL SNSD-a Radovan Kovačević istakao je da će ova politička partija uskoro proglasiti pobedu na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj.

Foto: Printskrin Youtube

- Ovo su bili izbori koje Srpska nije želela, neko drugi je imao potrebu da sruši volju srpskog naroda. Ubrzo ćemo biti u prilici da proglasimo izbornu pobedu, jer ovi izbori idu mnogo brže - istakao je Kovačević.

On je dodao da je jako bitno istaći da su građani na izborima 2022. godine svoj glas i svoje poverenje dali predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

- Voljom Šmita i Sarajeva, a samo ne voljom naroda Srpske, taj izbor je oduzet. Danas smo zato branili pravo srpskog naroda. Kampanja je bila fer i korektna. Opozicija je vodila ekstremno negativnu kampanju, kako ne bi propustili priliku koju su im dali Šmit i Sarajevo. Hvala svim aktivistima SNSD-a i koalicionim partnerima na ovoj kampanji - dodao je Kovačević.

Kovačević se zahvalio svima koji su izašli na izbore.

- Na pet odsto prebrojanih glasova kandidat SNSD Siniša Karan je osvojio 5.060 glasova, a kandidat SDS 3.557 glasova. Sve projekcije govore u prilog tome da će Siniša Karan pobediti - istakao je portparol SNSD-a.

(RTRS)