SARAJEVO NAREĐUJE BOŠNJACIMA KAKO DA GLASAJU: Oštar odgovor iz RS na poruke iz FBiH o prevremenim izborima

NAKON stranaka sarajevske "Trojke" koje su se umešale u izborni proces u Srpskoj, pozivajući Bošnjake da glasaju na izborima ali da znaju da SNSD nije poželjan za Sarajevo na ovaj potez se odlučio i potpredsednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković. On im je jasno poručio, da kandidat SNSD za njega nije prihvatljiv. Bošnjake poziva da izađu na prevremene izbore za predsednika i da između, kako kaže, "dva zla" izaberu manje. I ofanzivno poručuje da glasovi Bošnjaka ne treba da idu kandidatu vladajućih.

Sa jednog od biračkih mesta u RS, Foto Srna

Na prevremenim izborima za predsednika RS koji će se održati 23. novembra glavni kandidati su Siniša Karan (SNSD) i Branko Blanuša (SDS).

- Opozicija je u jednom delu pokazala da su spremni da budu konstruktivniji u smislu procesa koje ova država prolazi. Bošnjaci koji glasaju - to su upravo te cifre koje bi mogle da budu prevaga - smatra Duraković.

Iz Srpske stiže oštar odgovor da Bošnjaci neće birati predsednika RS po naredbi Kristijana Šmita. Šef Kluba poslanika SNSD u PD PBiH Sanja Vulić rekla je da Kristijan Šmit i Bošnjaci mogu samo da sanjaju o tome da će izabrati predsednika srpskom narodu u Republici Srpskoj. Navela je da je namera Šmita bila da sa političke scene makne Milorad Dodik i da Bošnjaci biraju predsednika srpskom narodu, ali da u tome neće uspeti, jer je SNSD organizacija koja ima ozbiljnu strukturu.

- Sada kada smo odlučili da izađemo na izbore 23. novembra, jasno je da je to njima postalo smetnja i da je Šmit naredio svima iz bošnjačkog korpusa da pokušaju da izaberu predsednika RS. Međutim, o tome mogu samo da sanjaju - rekla je Vulićeva.

Nema razloga za opuštanje BROJ bošnjačkih glasača nije dovoljan da napravi razliku na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj, osim ako manjina srpskih glasača želi da glasa protiv sopstvenih interesa, izjavio je ugledni američki analitičar Džejms Džatras. On je naglasio da nema razloga za opuštanje, jer će snage koje žele da prepravljaju Dejtonski sporazum na štetu srpskih interesa, a u korist muslimanske zajednice, iskoristiti svaku priliku za sprovođenje agende slabljenja Srpske i "reformu" "Dejtona" u smeru centralizacije BiH.

Predsednik Narodne skupštine RS, Nenad Stevandić, smatra da izjave bošnjačkih političara u Srpskoj o tome da u RS ima dovoljno Bošnjaka da "presude" na predstojećim predsedničkim izborima, predstavljaju još jedan korak u destabilizaciji odnosa.

- Oni žele da i dalje remete odnose koji su zasnovani na ravnopravnosti, međusobnom poštovanju entiteta i naroda, koji odlukama sa konsenzusom treba da se kreću napred. Dok je to postojalo postojao je napredak BiH - rekao je Stevandić.

Izrazio je nadu da je bošnjački narod dovoljno zreo i pametan, i da želi isto što i srpski narod u smislu očuvanja mira i poštovanja autentične, a ne nametnute volje entiteta i naroda.

- Nadam se da je bošnjački narod mnogo zreliji od svojih političara - rekao je Stevandić.

Dodao je da se nada da će i sa srpske strane sve to biti pravilno i pametno shvaćeno.