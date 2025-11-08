DAVIDOVIĆ PRIZNAO KRIVICU: U Okružnom sudu u Banjaluci o saobraćajnoj nesreći kod Gradiške

BOGDAN Davidović (30) iz Gradiške u Okružnom sudu u Banjaluci priznao je krivicu da je pijan izazvao saobraćajnu nesreću u Lamincima kod Gradiške u kojoj su poginuli njegova tetka Radmila Gajić (50) i Nebojša Trifković (36). Davidović se, pred sudom, izjasnio da je kriv po svim navodima optužnice i presuda će mu biti izrečena u ponedeljak 10. novembra.

Foto: Printskrin instagram/192_rs

Tragedija se dogodila 12. decembra lani na putu Laminci - Brestovčina. Prema optužnici Davidović je upravljao "golfom 1" bez vozačkog ispita i sa 1,71 promila alkohola u krvi. Vozio je brzinom od 102 kilometara na sat na mestu gde je ograničenje 80.

- Išao je iz Laminaca prema Brestovčini kada je sleteo s puta. Prolaskom kroz krivinu, izgubio je kontrolu nad vozilom koje je prešlo preko srednje linije, desne trake i bankine i udarilo u beton, a zatim u stub ulične rasvete, nakon čega se vozilo zaustavilo na njivi - navodi se u optužnici.

Usled sletanja na licu mesta poginuli su njegovi saputnici Radmila Gajić i Nebojša Trifković, dok je Dragiša Adžić (36) lakše povređen. Nataša Šipka, kćerka stradale Radmile, u sudnici je tražila strože kažnjavanje optuženog, ali je odustala od naknade štete. Od toga je odustao i povređeni Dragiša Adžić, koji je odluku o kažnjavanju prepustio sudu:

- Dovoljna kazna mu je to što mora živeti s tim - rekao je Adžić.

Izbegavanje DAVIDOVIĆ je pred sudom rekao da mu je veoma teško. Pojasnio je da oštećene ne želi da povredi ni svojim prisustvom zbog čega, kako je rekao, izbegava da ide na ista mesta kao i oni.

Nikola Trifković, brat poginulog Nebojše, tražio je najstrože kažnjavanje Davidovića navodeći da je u nesreći ostao bez najbližeg člana porodice. Pojasnio je da je od tada u lošim odnosima sa Davidovićem i tražio je od suda da mu izrekne i zabranu prilaska, jer Davidovićeva majka živi u stanu iznad njega. Naknadnu štete nije tražio, navodeći da je štetu naplatio od osiguranja.

Tužilaštvo je u završnoj reči tražilo da se optuženom izrekne kazna u skladu sa zakonom, odnosno u rasponu od tri do 15 godina zatvora. Priznanje su istakli kao jedinu olakšavajuću okolnost koja je na strani optuženog.