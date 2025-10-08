UHAPŠEN VEHABIJA ĆENANOVIĆ: Akcija SIPA na području Bihaća
PRIPADNICI Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u velikoj akciji hapšenja i pretresa na području Bihaća zbog sumnje na izvršena krivična dela izazivanje narodne, rasne i verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, uhapsili su više osoba, a među njima i vehabiju Adil Ćenanović.
Pored Ćenanovića, uhapšeni su i otac i sin Osman i Asim Petreši.
Inače, Ćenanović je došao u fokus javnosti kada je pre par dana objavio snimak na mrežama kako preti jednoj od porodica u Bihaću, jer se iz njihove kuće čuje pesma "Veseli se srpski rode".
Potom je izgovorio "tekbir", dok je drugi glas pored njega izgovarao "Alahu ekber". Na kraju video-snimka je Ćenanović dodao: "Pa neka se nađe taj koji će je ponovo odvrnut".
Na društvenim mrežama Ćenanovića se mogu videti brojne fotografije u uniformi, kao i s fantomkom na glavi. Fotografisao se i u majici na kojoj piše "Odred El mudžahedin", a ime ovog odreda nalazi mu se i u opisu instagram-profila.
Portparolka SIPA Jelena Miovčić potvrdila je da pripadnici SIPA postupaju po naredbi Opštinskog suda u Bihaću, a pod nadzorom Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Minimalne kazne
EKSPERT za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević kaže da u BiH imao oko 10.000 nevladinih organizacija koje se finansiraju iz terorističkog izvora.
- To je sistem koji šalje oko 500 ljudi da se bore u Siriji i posle ih zaštite u BiH - kaže Galijašević i dodaje da je u 44 sudska procesa o procesuiranju terorizma izrečena prosečna kazna od godinu i dva meseca, što je niže od kazne za šumsku krađu ili pljačku kioska.
- Uhapšene su tri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo izazivanja rasne i verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti - navodi se u saopštenju SIPA.
Dalje iz SIPA kažu da će sva uhapšena lica nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.
Ova operativna akcija sprovedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, saopšteno je iz SIPA.
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)