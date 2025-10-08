UHAPŠEN VEHABIJA ĆENANOVIĆ: Akcija SIPA na području Bihaća

PRIPADNICI Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u velikoj akciji hapšenja i pretresa na području Bihaća zbog sumnje na izvršena krivična dela izazivanje narodne, rasne i verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, uhapsili su više osoba, a među njima i vehabiju Adil Ćenanović.

Pripadnici agencije SIPA, Foto SIPA

Pored Ćenanovića, uhapšeni su i otac i sin Osman i Asim Petreši.

Inače, Ćenanović je došao u fokus javnosti kada je pre par dana objavio snimak na mrežama kako preti jednoj od porodica u Bihaću, jer se iz njihove kuće čuje pesma "Veseli se srpski rode".

Potom je izgovorio "tekbir", dok je drugi glas pored njega izgovarao "Alahu ekber". Na kraju video-snimka je Ćenanović dodao: "Pa neka se nađe taj koji će je ponovo odvrnut".

Na društvenim mrežama Ćenanovića se mogu videti brojne fotografije u uniformi, kao i s fantomkom na glavi. Fotografisao se i u majici na kojoj piše "Odred El mudžahedin", a ime ovog odreda nalazi mu se i u opisu instagram-profila.

Portparolka SIPA Jelena Miovčić potvrdila je da pripadnici SIPA postupaju po naredbi Opštinskog suda u Bihaću, a pod nadzorom Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Minimalne kazne EKSPERT za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević kaže da u BiH imao oko 10.000 nevladinih organizacija koje se finansiraju iz terorističkog izvora. - To je sistem koji šalje oko 500 ljudi da se bore u Siriji i posle ih zaštite u BiH - kaže Galijašević i dodaje da je u 44 sudska procesa o procesuiranju terorizma izrečena prosečna kazna od godinu i dva meseca, što je niže od kazne za šumsku krađu ili pljačku kioska.

- Uhapšene su tri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo izazivanja rasne i verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti - navodi se u saopštenju SIPA.

Dalje iz SIPA kažu da će sva uhapšena lica nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

Ova operativna akcija sprovedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, saopšteno je iz SIPA.