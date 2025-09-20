Republika Srpska

NAJMLAĐA ŽRTVA JE IMALA SAMO 16 GODINA: Obeležene 33 godine od stradanja srpskih boraca i civila u Foči

Novosti online

20. 09. 2025. u 21:31

PARASTOSOM kod spomenika na Papratnoj njivi, na putu Miljevina-Kalinovik, obeležene su 33 godine od stradanja srpskih boraca i civila, koje su iz zasede pobili pripadnici muslimanske vojske.

НАЈМЛАЂА ЖРТВА ЈЕ ИМАЛА САМО 16 ГОДИНА: Обележене 33 године од страдања српских бораца и цивила у Фочи

Foto: N. Živanović

O nekažnjenom zločinu svedoče i ostaci kamiona, koji je vraćajući se iz Kalinovika za Miljevinu, pogođen iz više raketnih bacača.

Najmlađa žrtva bio je šesnaestogodišnji Slobodan Mastilo, a poginula su 42 lica.

S njim poginuo i njegov četiri godine stariji brat Dušan. Tada je poginulo i šest žena. 

(RTRS)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)