NAJMLAĐA ŽRTVA JE IMALA SAMO 16 GODINA: Obeležene 33 godine od stradanja srpskih boraca i civila u Foči

PARASTOSOM kod spomenika na Papratnoj njivi, na putu Miljevina-Kalinovik, obeležene su 33 godine od stradanja srpskih boraca i civila, koje su iz zasede pobili pripadnici muslimanske vojske.

Foto: N. Živanović

O nekažnjenom zločinu svedoče i ostaci kamiona, koji je vraćajući se iz Kalinovika za Miljevinu, pogođen iz više raketnih bacača.

Najmlađa žrtva bio je šesnaestogodišnji Slobodan Mastilo, a poginula su 42 lica.

S njim poginuo i njegov četiri godine stariji brat Dušan. Tada je poginulo i šest žena.

(RTRS)