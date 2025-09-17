SRBIJA I SRPSKA O SARADNJI I ISKUSTVIMA IZ OBLASTI PROMETA NEKRETNINAMA: Siva ekonomija koči tržište
U OKVIRU obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Trebinju je održan poslovni sastanak predstavnika Udruženja posrednika u prometu nekretnina Republike Srpske i Klastera nekretnina Srbije.
Glavna tema razgovora bila je unapređenje usluga i jačanje saradnje u oblasti posredovanja, zakupa i prodaje nepokretnosti, ali je susret pokazao i očigledan vremenski zaostatak Republike Srpske u odnosu na Srbiju.
Dok u Srbiji ova oblast već decenijama funkcioniše u jasno postavljenim zakonodavnim okvirima, u Srpskoj je tek pre četiri godine donet Zakon o posredovanju. Predsednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina RS Dragan Milanović, istakao je da je tek tada branša dobila jasniji pravni okvir.
- Mi smo oko 15 godina kasnili za Srbijom. Donošenjem Zakona o posredovanju želeli smo da eliminišemo sivu ekonomiju i uvedemo sve koji se bave ovim poslom u legalne tokove - rekao je Milanović.
S druge strane, predsednik Upravnog odbora Klastera nekretnina Srbije Nenad Đorđević, naglasio je da je osnovni zadatak posrednika da građanima obezbede sigurnost i povoljne uslove pri kupovini, prodaji ili izdavanju nekretnina.
- Naš deo posla je da omogućimo ljudima da sve urade na najpovoljniji način, ali uz punu pravnu sigurnost - poručio je Đorđević.
