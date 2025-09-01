SREBRENICA ZNA ZA KOGA JE: Usvojena Deklaracija kojom se odbacuje presuda Dodiku, samo jedan odbornik bio uzdržan
U SREBRENICI je održana treća tematska sednica Skupštine opštine na čijem dnevnom redu je bila Deklaracija Saveza opština i gradova Republike Srpske povodom presude predsedniku Miloradu Dodiku.
Usvojena je sa 13 glasova za, a jedan odbornik SDS-a je bio uzdržan.
(RTRS)
