SREBRENICA ZNA ZA KOGA JE: Usvojena Deklaracija kojom se odbacuje presuda Dodiku, samo jedan odbornik bio uzdržan

REPUBLIKA Srpska ima predsednika i on je Milorad Dodik. Srpska neće imati dva predsednika kako se nada Sarajevo, a predsednika Srpske neće birati Federacija BiH. Po Ustavu Republike Srpske ne postoje dva predsednika i ne mogu biti dva predsednika Srpske. To je jedini pravi odgovor za sve one koji priželjkuju neko drugo rešenje.