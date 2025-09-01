Republika Srpska

SREBRENICA ZNA ZA KOGA JE: Usvojena Deklaracija kojom se odbacuje presuda Dodiku, samo jedan odbornik bio uzdržan

Novosti online

01. 09. 2025. u 20:51

U SREBRENICI je održana treća tematska sednica Skupštine opštine na čijem dnevnom redu je bila Deklaracija Saveza opština i gradova Republike Srpske povodom presude predsedniku Miloradu Dodiku.

СРЕБРЕНИЦА ЗНА ЗА КОГА ЈЕ: Усвојена Декларација којом се одбацује пресуда Додику, само један одборник био уздржан

Foto: V. Tripić

Usvojena je sa 13 glasova za, a jedan odbornik SDS-a je bio uzdržan.

(RTRS)

