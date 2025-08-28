"SRPSKA ĆE ODLUKE IZVODITI IZ REFERENDUMA": Stevandić poručio da će RS izjaviti veliko ne Kristijanu Šmitu

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, komentarišući odluku Centralne izborne komisije o prevremenim izborima, izjavio je da će Srpska svoje postupke izvoditi iz referenduma zakazanog za 25. oktobar.

Foto D. Gavrić

Stevandić je rekao da je očigledno da je odluka donesena preglasavanjem, te da i oni koji su je doneli nisu sigurni u njenu ispravnost.

- Kada obavimo razgovor među institucijama u Republici Srpskoj zauzećemo i zvaničan stav, a do toga imamo zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Uostalom, mi ćemo svoje postupke izvoditi iz referenduma koji smo zakazali 25. oktobra - naglasio je Stevandić, prenosi RTRS.

Kovačević: Srpska će ove godine na referendum, a izbori su sledeće godine

Kratko i jasno - Srpska će ove godine na referendum, a izbori su predviđeni za sledeću godinu, poručio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

- Republika Srpska će ove godine isključivo poručiti jedno velike NE Šmitu, CIK-u i neustavnom pravosuđu, a posle toga jedno veliko DA za Republiku Srpsku - naglasio je Kovačević za Srnu reagujući na odluku CIK-a da prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske budu održani 23. novembra.

Foto: RTS Printskrin

Centralna izborna komisija odlučila je da prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske budu održani 23. novembra.

Republika Srpska je, zaključcima Narodne skupštine od 22. avgusta, odbacila mogućnost održavanja prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske i zatražila od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa njihovim sprovođenjem.

Foto Ujedinjena Srpska

Narodna skupština Republike Srpske tada je usvojila odluku o raspisivanju referenduma povodom presude neustavnog Suda BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsedniku Dodiku, te odredila da će referendum biti održan 25. oktobra.

Referendumsko pitanje glasi „Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsedniku Srpske Miloradu Dodiku?".

(Sputnik)

