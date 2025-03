STATUT ČUVA DODIKA I STEVANDIĆA: Interpol odlučuje o poternicama

POTEZ Suda BiH da prihvati predlog Tužilaštva da se za predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i prvim čovekom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem raspiše međunarodna poternica, koja mora biti odobrena u sedištu Interpola, mogao bi da doživi fijasko jer u članu 3 Statuta ove organizacije jasno piše da joj je strogo zabranjena bilo kakva aktivnost ili intervencija u pitanjima ili slučajevima koji imaju političku, vojnu, versku ili rasnu pozadinu. A, proces protiv pomenutog dvojca je i više nego politički.

FOTO: Srna/Borislav Zdrinja

Tako bi se sublimirale poruke iz Banjaluke nakon što je Kancelarija Interpola u Sarajevu ubacila međunarodnu poternicu za Dodikom i Stevandićem u sistem i trenutno se čeka potvrda Generalnog sekretarijata Evropola u Lionu. Države ne smeju da postupaju po njoj sve dok se formalno ne odobri njeno raspisivanje.

Sud BiH, čiju nadležnost RS ne priznaje na svojoj teritoriji, izdao je naredbu za raspisivanje poternice za Dodikom i Stevandićem uz obrazlooženje da su, koristeći svoje visokopozicionirane položaje, izbegavajući zakonom propisane procedure granične kontrole, prešli državnu granicu i napustili BiH:

- Poznato je da se osumnjičeni Dodik trenutno nalazi u Izraelu, dok se osumnjičeni Stevandić, izbegavajući zakonom propisane kontrole, čak i vratio u BiH 18. marta, što sve upućuje na verovatnoću da se isti u svakom momentu mogu nalaziti i u inostranstvu.

Potezi sarajevskog pravosuđa usledili su nakon što se Dodik, Stevandić i premijer Republike Srpske Radovan Višković nisu odazvali pozivu Tužilaštva BiH na saslušanje zbog, kako se tvrdi, "rušenja ustavnog poretka". Sumnje da "krše ustavni poredak" proizašle su nakon što je Dodik potpisao ukaz o proglašenju četiri zakona, koji definišu da se Sud i Tužilaštvo BiH, Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i VSTS, proglašavaju neustavnim na teritoriji RS.

Komentarišući zahtev za podizanje međunarodne poternice, lider Srpske kazao je da se očito nastavlja zloupotreba pravosuđa u političke svrhe.

- Muslimani iz Sarajeva pokušavaju sve da učine da instrumentalizuju Tužilaštvo i Sud i da sve internacionalizuju. Koliko god mislili da im odgovara, toliko će odgovarati i nama jer ćemo i mi ovaj problem internacionalizovati. Ja poštujem odluke Narodne skupštine RS gde je sve rečeno kako ja treba da delujem i ja ću kao predsednik tako da delujem. Za mene je jedino važna Srpska u odnosu na BiH koja je promašena i propala zemlja. Želim da skrenem pažnju svim Srbima u Srpskoj šta ih čeka u budućnosti ako nisu po volji muslimana u Sarajevu koji su spremni da instrumentalizuju i Tužilaštvo i Sud da se obračunaju sa svakim Srbinom bilo političarem ili poslovnim čovekom - rekao je Dodik.

On smatra da sarajevska čaršija želi da ga spreči da ide u posete, da se sreće sa državnicima, i da je plan da ga izoluju.

- To je sarajevski pasjaluk koji nije ništa nepoznato. Na nama je da se borimo. Nemam nameru da odustanem. Imam još dovoljno godina života da se izborim za adekvatan status RS. Nastaviću sa svojima aktivnostima i na miran način ću se vratiti u Srpsku naredne sedmice, poručio je Dodik.

Rekao je da nema šta nisu činili da bi ga sprečili da prisustvuje na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma koja se održava u Jerusalimu.

- U to se uključio i lažljivi Kristijan Šmit, koji je zvao neke ambasadore pokušavši da spreči moj dolazak, pa čak i ulazak na konferenciju. Bili su i neki drugi koji su to činili. Ali, evo me, tu sam među svojim izraelskim prijateljima sa kojima pričam o svemu, njima je to poznato. Ovde je puno ljudi iz SAD bliskih američkoj administraciji. Kada im ispričamo nešto od svega što se dešava oni to ne mogu da shvate i da poveruju u to.

Predsednik parlamenta Srpske kaže za "Novosti" da je zahtev Suda BiH Interpolu potpuni potop takozvanog pravosuđa BiH i političkog Sarajeva.

- Traže raspisivanje međunarodne poternice za ljude koji u svojoj zemlji obavljaju najvažnije političke funkcije. Mi smo legitimno i demokratski izabrane ličnosti od naroda i institucija RS. Poternice se raspisuju za međunarodnim bandama, a ne legitimno izabranim političkim predstavnicima. Ovo je dokaz histerije iz Sarajeva koja je nastala iz nemoći. Nakon što su odbijeni od Eufora i NATO, sada pokušavaju na drugi način da stvore međunarodni okvir svojih nezakonitih aktivnosti. Pravila Interpola određuju da se ne raspisuju poternice za verskim i političkim liderima. Ovo je samo ogoljeni dokaz i krunska potvrda da je i sam proces zloupotreba prava. Objektivno je očekivati da se odbije raspisivanje poternice i pokaže da RS teži mirnom rešavanju problema u BiH, razgovorom i međunarodnom medijacijom ili konferencijama, a sa druge strane su oni koji zloupotrebljavaju pravosuđe i zagovaraju sukobe u BiH.

Advokat Miodrag Stojanović pojašnjava da ukoliko Generalni sekretarijat Interpola odluči da potvrdi međunarodnu poternicu može se desiti i da pojedine zemlje članice ne postupe po njoj ako procene da iza svega stoje politički motivi.

- Interpol može da raspiše tu poternicu ako su ispunjeni uslovi koji su predviđeni. Postoji i varijanta u kojoj centralna kancelarija Interpola ne mora da postupi po tom zahtevu, jer je članom 3 njihovog statuta, koji reguliše te mogućnosti, predviđeno i kao opcija da se ne raspisuje poternica ako procene da se radi o političkom suđenju, ali i onom koje zadire u nacionalne, političke, te verske stavove određenog lica. Dakle, u ovom trenutku postoji pravni osnov da centralna kancelarija Interpola ne raspiše poternice za Dodikom i Stevandićem. Da li će se to dogoditi u ovom trenutku ne mogu reći. Do sada u svom radu nisam se susreo sa ovakvom situacijom, a imam decenijsko iskustvo.

Pored toga, naglašava da postoje situacije i da kada se raspiše međunarodna poternica, pojedine zemlje, a koje su članice Interpola, ne postupe po istoj.

- To mogu da urade iz prostog razloga što prema nacionalnom zakonodavstvu oni procenjuju da li bi ili ne bi trebalo da postupaju po toj poternici. Podsećam i da pojedine zemlje koje su članice Interpola nisu postupile po poternici Srbije koda je u pitanju Jovo Divjak. Engleska nije postupila po poternici protiv Ejupa Ganića, dok Turska ne postupa po poternici kada je u pitanju Sakib Mahmuljin. Prema tome i ta opcija postoji - kazao je Stojanović i dodao da će Generalni sekretarijat Interpola konačnu odluku doneti brzo, a najduže u roku od sedam dana.

Vučić: Rešenje ili katastrofa

I ovde u Srbiji, ali i u svetu, svi moraju dobro da razumeju koliko je nepodnošljiva i neprirodna situacija da gonite predsednika, predsednika parlamenta i predsednika vlade jednog entiteta. To sam stalno govorio. Nažalost, nisam siguran da su me svi čuli, iako su me slušali, i u toj igri, rekao bih, najbolje sam definisao stavove koje sam čuo. A to je da ih oni još razmatraju i da će da vide šta će se konačno preduzimati. Ja smatram da je pronalaženje kompromisnog rešenja jedino moguće i za Banjaluku, i za Sarajevo, i za međunarodnu zajednicu. Ako toga ne bude, blizu smo potpune katastrofe - rekao je sinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Svi tipovi poternica

CRVENA: lokacija i hapšenje lica koja se traže radi krivičnog gonjenja ili izdržavanja kazne.

ŽUTA: lokacija nestalih ljudi, često maloletnih, ili identifikacija onih koji ne mogu da navedu svoj identitet.

PLAVA: prikupljanje dodatnih informacija u vezi sa identitetom, lokacijom ili aktivnostima osobe u vezi sa sudskom istragom.

CRNA: traženje informacija o neidentifikovanim telima.

ZELENA: upozorenje u vezi sa kriminalnim aktivnostima osobe za koju se smatra da predstavlja potencijalnu pretnju po javnu bezbednost.

NARANDžASTA: upozorenje u vezi sa događajem, osobom, objektom ili procesom koji predstavlja ozbiljnu pretnju po javnu bezbednost.

LjUBIČASTA: istraživanje ili deljenje informacija o operativnim metodama, objektima i modalitetima prikrivanja koje koriste kriminalci.

SREBRNA (pilot faza): pretraga informacija i traganje za imovinom koja se ostvaruje kriminalom