"BUDUĆNOST JE NAŠA" Stevandić: Čak i da to ne piše na papiru, Dan Republike je 9. januar

ČAK i da to ne piše na papiru, Dan Republike Srpske je 9. januar i tako će se uvek proslavljati, poručio je povodom 33 godine od nastanka Srpske Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske.

U intervjuu za banjalučke "Nezavisne novine" prvi čovek parlamenta kazao je i da suđenje Miloradu Dodiku, predsedniku Srpske, predstavlja politički montiran proces protiv koga se Republika može boriti samo političkim odlukama.

Ako Srpska popusti, u tom slučaju više nijedan predsednik neće smeti da potpiše zakon koji usvaja Narodna skupština, poručio je Stevandić.

- Deveti januar je kamen temeljac na kome je sve sagrađeno posle toga i to je razlog zašto mnogi žele da ga izmaknu, miniraju, zakopaju i zatru, jer bi se srušilo sve ono što je građeno ove 33 godine. Na njemu počiva sve ono što smo radili prethodne 33 godine, kao i ono što ćemo graditi u budućnosti. Naravno da ih vređa kada mi kažemo da je to nama dan državnosti. Ako nije pravno regulisano, to je za nas emotivno pitanje. Ako mi emotivno Republiku Srpsku osećamo kao svoju državu, to je nekažnjivo, jer se za emocije ne može propisati kazna - rekao je Stevandić i istakao:

- Svako ko veruje da ćemo od toga odustati, ne zna ništa o državnosti, srpskom mentalitetu i činjenici da za Srbe nema slobode, a ni života, bez svoje države ili državnosti. Republika Srpska je, zajedno sa Federacijom BiH, državotvorni faktor BiH. Srpska je potpisnica aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma na najvišem međunarodnom nivou. Ona je stvorena 9. januara 1992, a nakon što u ratu nisu uspeli da je izbrišu, međunarodni centri moći su je verifikovali u Dejtonu.

Stevandić je pojasnio da je Sretenje, 15. februar, je dan opšte državnosti.

- Ono pripada ne samo Srbiji i Republici Srpskoj, nego i svim Srbima, jer je to dan koji je mnogo stariji od 9. januara i reč je o 1815. godini. To je dan kada je srpski narod sticao državnost, bez obzira u kojoj državi živi. Deveti januar je usko vezan za verifikaciju slobode i državnosti naroda koji je preko 200 godina uništavan od Turaka, Austrougara, fašista, pa čak kulturološki zatiran i od komunističke elite - naveo je Stevandić.

Dodao je da Srpska nastavlja da slavi 9. januar kao Dan Republike, to je navedeno u zaključcima Narodne skupštine u okviru usvajanja Deklaracije.

- To bi bilo tako čak i da ne piše ni na jednom papiru, jer je 9. januar utkan u našu dušu i kolektivno sećanje - jasan je Stevandić.

Na pitanje kakva je pozicija Republike i njena budućnost, Stevandić kaže da je ona poslednjih nekoliko godina otežana zbog sankcija njenom rukovodstvu, ali i finansijskih sankcija prema njenim institucijama, određenim preduzećima, a time i prema građanima.

- Čak i u takvim uslovima Republika Srpska funkcioniše normalno. Ali, ta vremena sankcija i nametanja ne mogu da traju predugo. Srpska u ovom trenutku ima podršku moćnih prijatelja koje na samom početku nije imala. Rusija, ali i Kina, u Savetu bezbednosti UN otvoreno pokazuju da svet odavno nije unipolaran. I u samoj EU postoje države koje smatramo svojim prijateljima, a koje zapravo samo štite međunarodno pravo. Neke od njih, poput Mađarske i Slovačke, imaju snage da to javno saopšte, dok neki drugi čekaju trenutak. Dakle, budućnost je naša - naveo je Stevandić.

Govoreći o suđenju predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, Stevandić je ukazao da se u Sarajevu ne sudi Dodiku kao građaninu, već kao predsedniku koji po Ustavu predstavlja Republiku.

- Ako popustimo sada, više nijedan predsednik neće smeti da potpiše zakon koji usvaja Narodna skupština, a da pre toga ne pita američku Ambasadu - naveo je Stevandić.

