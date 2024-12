SISTEM "PRONAĐI ME" DO KRAJA GODINE I U REPUBLICI SRPSKOJ: "Srbija i Republika Srpska imaju gotovo identične kriterijume"

DO KRAJA godine Republika Srpska bi trebalo da uspostavi sistem "Pronađi me" za hitno obaveštavanje javnosti o nestanku maloletnog deteta, izjavio je danas predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu Srbije Igor Jurić.

- Zahvalan sam Vladi Republike Srpske i posebno ministru Siniši Karanu da ovaj sistem profunkcioniše. Radna grupa, uz podršku pripadnika MUP-a, uradila je veoma značajnu stvar, i Republika Srska će biti druga zemlja u regionu nakon Srbije koja će imati ovaj sistem - rekao je Jurić za RTRS.

Jurić je objasnio da se sistem ne pokreće na svaki prijavljeni nestanak deteta, već samo onda kada se ispune kriterijumi.

- Kada se ispune kriterijumi za pokretanje sistema, kao građanin ćete dobiti SMS poruku da je nestalo dete. Mediji će imati obavezu da u prvih šest časova nestanka na svakih pola sata daju obaveštenja o nestanku deteta, a do 48 časova na svakih sat vremena - kazao je Jurić.

Dodao je da će na auto-putevima biti obaveštenja da je dete nestalo, a da će na autobuskim i železničkim stanicima biti obaveštavani putnici o nestanku.

- U prevodu, to znači da će građani Republike Srpske veoma brzo dobiti informaciju o nestanku. Verujem da će i ostatak BiH uskoro dobiti sistem 'Pronađi me'. Ovo je bila hrabra odluka rukovodstva Republike Srpske, i ja sam ponosan na sve to. Srbija i Republika Srpska imaju gotovo identične kriterijume, ako je dete u životnoj opasnosti, ako je mlađe od sedam godina, ako je dete žrtva otmice - pojasnio je Jurić.

On je istakao da se u Srbiji sistem "Pronađi me" pokrenuo dva puta u ovoj godini.

- Nadam se da ga vi u Srpskoj nećete nikada pokrenuti, ali zlu ne trebalo, ovo je korak u sprečavanju velikih tragedija. Nadam se da će građani Republike Srpske, a posebno deca, videti benefite od ovog sistema - dodao je Jurić.

