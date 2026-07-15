SRCEM ZA FILIPA (9): Žitelji Leposavića sakupili 44.000 dinara za dečaka obolelog od dijabetesa

SRBI iz Leposavića i okoline još jednom su pokazali ljudskost na delu: organizovali su humanitarni trening za prikupljanje pomoći samohranoj majci Svetlani Tomić i njenom sinu Filipu, dečaku od devet godina koji se već dve bori sa dijabetesom.

Foto: Privatna arhiva

Akciju je organizovala grupa od oko 25 mladih iz Leposavića, koje je spojila ljubav prema sportu sa željom da pomogne svom sugrađaninu. Podršku akciji pružili su i mnogobrojni žitelji ovog grada na desnoj obali Ibra, koji su donacijama pokazali solidarnost i humanost i u akciji prikupili 44.000 dinara.

- Sve je krenulo spontano, kad smo saznali da je Filipu potrebna pomoć. Odmah smo odlučili da spojimo naše sportske aktivnosti i trening na otvorenom sa humanitarnom akcijom - kazao je mladi Rajko Filipović, jedan od organizatora. - Akcija je premašila naša očekivanja i veoma smo zadvoljni odzivom sugrađana.

Nadnice i šumski plodovi FILIP i ja živimo privatno i borim se na sve načine da preživimo. Brala sam borovnice, šipurak, sve šumske plodove i prodavala ih. To i dalje radim, a odlazim i u nadnice kad god mi se ukaže prilika. Nikada se nisam žalila niti sam od koga tražila pomoć, humani ljudi su sami odlučili da nam pomognu. Samo želim da mi je Filip živ i zdrav koliko to može da bude kao i sva deca ovog sveta. Sve drugo, materijalno će se steći - kaže Svetlana Tomić.

I Filipova majka Svetlana ističe da im ova pomoć mnogo znači pogotovu što, kako kaže, svaka tri meseca putuju na kontrole u Kragujevac. Iako insulin i lekove dobijaju besplatno novac im je potreban za putne troškove. Istovremeno ona je zahvalna i rukovodstvu Rudnika "Rembas Resavica", koje joj je, takođe, obezbedilo materijalnu pomoć na duži vremenski period što joj je, navodi, i najznačajnije.

- Moj Filip ima devet godina, a već dve se bori sa dijabetesom. Insulin prima četiri puta dnevno. Na sve načine se borim da mu priuštim pristojne uslove za život, koji neće pogoršati njegovo zdravstveno stanje. Zahvaljujući dobrim ljudima bezbrižnija sam jer su mi pomogli i pomažu mi materijalno, pa mi je lakše i zbog sinovljeve bolesti kada znam da neko misli na nas - iskrena je Svetlana.

U Leposaviću znaju da ova žena, i pored teških uslova života nikada nije tražila pomoć, mimo one socijalne koju dobija od lokalne samouprave. Ostalo što im je potrebno za život nabavlja zarađujući u nadnicama, koliko i kad može. Ne žali se nikad, u tišni, trpeljivo se bori da sinu i sebi obezbedi pristojan život.