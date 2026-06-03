NEMA KO DA MI ČAŠU VODE DODA: Bolestan i nepokretan Cvijan Slavnić (70) iz Vrbasa, preživljava najteže dane u životu (FOTO)

ŽENA me je napustila oko našeg, pravoslavnog Božića, i od tada samujem kao kurjak u ovoj udžerici bez struje. Sa sobom je povela i našeg četvorogodišnjeg sina, što me najviše boli. Srce mi se cepa.

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Bolestan sam, ne mogu da se krećem bez invalidskih kolica, a nema ko ni da mi čašu vode doda. Više sam gladan nego sit, nekada po tri dana ništa ne jedem. Ne znam kako ću dalje, sam da brinem o sebi nemoćan sam, a nema ko da me pogleda.

Umornim glasom, isprekidanim, teškim, sa uzdasima iz dubine duše, ovako o svojoj nezavidnoj situaciji za "Večernje novosti" govori Cvijan Slavnić (70) iz Vrbasa. Čovek bez sredstava za život i lekove.

Staroj, dotrajaloj kući, koju je dobio od opštine, odavno je potrebna detaljna popravka, struje u njoj nema već 30 godina, a naš sagovornik nema novca da reši taj problem.

Cvijan je zbog bolesne kičme koju je dva puta operisao, 2023. i pre sedam godina, nesposoban za rad, i morao je u invalidsku penziju. Ne može samostalno da hoda, početkom devedesetih bio je na ratištu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a kod Zvornika je ranjen u stomak.

Akcija Fondacije "Novosti" FONDACIJA humanosti "Novosti" pokrenula je akciju pomoći Cvijanu Slavniću iz Vrbasa. Oni koji žele da pomognu ovom čoveku kome je potrebna podrška humanih ljudi, novac mogu da uplate na žiro račun naše Fondacije 205-5621-06 sa naznakom: "Za Cvijana Slavnića".

- U invalidskoj sam penziji, ali od 30.000 koliko iznosi, ostane mi svega pet hiljada dinara, jer ostalo ode na kredite koje sam, dok je žena bila sa mnom, podizao da zamenimo prozore, da detetu ne duva - priča nam o svom neveselom životu Cvijan. - Uveo sam i vodu i pre 15 godina započeo kupatilo, ali je sve stalo. Nema se. Dok su oni bili tu, kupali smo se u koritu. Nikada mi nije bilo lako u životu, a sada, pod stare dane mi je najteže.

U trošnu kuću, sa još skromnijim pokućstvom, krevetom i "smederevcem" koji pamti i bolje dane, na kraju Vrbasa, u Ulici Narodni front 1, od prvih komšija udaljenu 400 metara, danima niko i ne dolazi.

Zahvalan TRAVU u dvorištu su, kako nam je kazao Cvijan, pokosili radnici "Komunalnog" iz Vrbasa.

- Da mi oni to nisu uradili, ne bi se moglo prići ulazu u kuću. Zahvalan sam im na tome. Ne smem ni da izađem u dvorište, neravno je, padnem iz invalidskih kolica i nema ko da me podigne - ispričao nam je Cvijan Slavnić.

- Jedna žena iz Mesne zajednice povremeno navrati, donese mi hleb i nešto hrane, i na tome sam joj mnogo zahvalan - kaže Cvijan.

Dodaje i da ga obiđu i iz ambulante i Hitne pomoći kada ih pozove da mu daju injekciju, kada više ne može da trpi bolove.

- Nemam ni odeću da se presvučem. Ništa, osim golog života nemam. Dok me žena nije napustila, živeli smo kako-tako, a sada sam ostao sam i nemoćan. Kroz prozor vidim samo kad neka ptica proleti. Ne daj bože nikome da doživi ovo što sam ja - iskren je Cvijan.

