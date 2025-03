BEOGRAĐANIN SE UPISAO U GINISOVU KNJIGU: Evo kako je Miloš Blagojević za jedan sat postao svetski rekorder (FOTO)

On je uspeo da za samo sat vremena uradi 662 zgiba, i to sa dodatnim opterećenjem od 10 kilograma! Tako je postigao novi svetski rekord i upisao se u Ginisovu knjigu. Prethodni rekorder uspeo je da uradi 529 zgibova za isto vreme.

Zvanična potvrda da je Ginisov rekorder Milošu je stigla ovih dana. Ali, on je odlučio da se ne zaustavi na tome. Njegov sledeći cilj je još jedan rekord, samo - bez prsluka.

- Bilo je naporno, no, vredelo je - kaže nam Blagojević. - Radim kao konobar u jednoj piceriji i trebalo je uskladiti svakodnevne obaveze sa intenzivnim treninzima. Nije lako u danu uklopiti posao koji oduzima 10 sati i trening od nekoliko sati. Pripremao sam se puna tri meseca. Tokom treninga uspevao sam da uradim 662 zgiba, pa samo obaranje rekorda nije bilo toliko teško. Najteži deo je bio da sve organizujem, snimim i pošaljem dokaze koje bi Ginis uvažio.

Pravilno urađeni zgibovi bili su uslov koji je morao da ispuni da bi mu priznali prijavu. O tome su vodili računa jedan pravnik i jedan profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

- Pravila su rigorozna, svaki zgib morao sam da izvedem iz "nulte pozicije", sa potpunim podizanjem brade preko šipke i vraćanjem u prethodnu poziciju - priča Blagojević. - Profesori Vladimir Koprivica i Adam Petrović mnogo su mi pomogli svojim savetima da izdržim. Profesor Koprivica mi je rekao da moram da skinem nekoliko kilograma i da pojačam rad na aerobnim vežbama kako bi mišić dobijao više kiseonika. Sve sam to uradio.

Dok se pripremao, Miloš je radio serije od šest-sedam zgibova za pola minuta, nekad i za 20 sekundi. Za sat vremena bilo ih je više od 600.

MILOŠ je iz drugog pokušaja postao Ginisov rekorder. Zajedno sa trenerom Nebojšom Škorićem 2023. se pripremao da premaši Australijanca Džeksona Italijana koji je uradio 8.008 zgibova za 24 sata. Nije u tome uspeo. To, na sreću, ovog mladića nije demoralisalo, već je nastavio još jače da se bori.

- Za Ginisovu knjigu rekorda prijavio me je moj prijatelj Strahinja Stojković, koga sam upoznao na treningu - kaže Blagojević. - Počeo sam da se interesujem za rekorde i dobio dodatnu motivaciju. Ne mislim da se na ovom uspehu zaustavim. Sad se konkretno spremam za rekord bez opterećenja, u pitanju su zgibovi, za sat vremena, sa slobodnom kilažom, broj kojem težim je 1.132 i rekord drži Australijanac Kejn Ekštajn. Približio sam se Ekštajnu i nadam se da ću 25. maja preuzeti i taj rekord. Obaranje rekorda nije samo fizički podvig, već i test mentalne snage. Rad, disciplina i strategija su ključni.

Još kao dečak Miloš je želeo da kao sportista uđe u istoriju. On je trenirao i boks, i kik-boks, i streljaštvo i fudbal. Bio je 2013. drugi kik-bokser u svojoj kategoriji u Beogradu.

Tri meseca čekao potvrdu

MILOŠ je puna tri meseca čekao zvaničnu potvrdu Ginisove knjige rekorda. Odmah je podelio srećne vesti na društvenim mrežama.

- Verovatno od ove plakete i samog priznanja ne bi bilo ništa da nije bilo jednog od mojih najboljih i najbližih prijatelja Matije - napisao je Miloš. - On je zapalio šibicu i naterao me da poverujem da je ovo moguće. Želim ovaj uspeh da posvetim njemu, kao i svim prijateljima i poznanicima koji su me bodrili na putu ka ostvarenju svoga cilja.