NISMO SE DVOUMILI DA IM ODMAH POMOGNEMO: Radnici beogradske "Gradske čistoće" spasavali sugrađane u nevremenu

OLUJNO nevreme koje je u utorak ujutru protutnjalo Srbijom, uz sve posledice koje je za sobom ostavilo, iznedrilo je i podvige dobrih ljudi.

JKP "Gradska čistoća"

U borbi sa prirodom građani su jedni drugima priskakali u pomoć, ali hrabrost dvojice radnika JKP "Gradska čistoća" u Beogradu, Vladimira Markovića i Sabuhana Krasnića oduševila je žitelje Srbije, budući da su snimci koji svedoče njihovu ljudskost "usijali" društvene mreže. Kada je nevreme počelo, a obilna kiša prestoničke ulice pretvorila u reke, obojica su bili na radnim mestima, ali ni časa nisu časili da pomognu sugrađanima koji su se iznenada našli u nevolji.

U Darvinovoj ulici na Voždovcu jedna starija Beograđanka zaglavila se automobilom u koji je, više od polovine ušla voda, a ona je zbog bujice vozila i tražila pomoć. Srećom, naišla je ekipa "Čistoće" u kojoj je bio Vladimir i čula vapaj žene.

- U utorak oko 6.00 počeli smo sa radom. Zadatak nam je bio pranje ulica. Kada smo završili prvu turu otišli smo da napunimo cisternu i dok smo prolazili Darvinovom ulicom ugledali smo ženu čiji je automobil bio zaglavljen u vodi i nju koja traži pomoć. Bez razmišljanja smo se zaustavili i ja sam kroz vodu, što sam brže mogao odmah krenuo do nje. Bila je pod toliko jakim stresom da nije uspela ništa da izgovori od šoka - ispričao je juče Vladimir za "Novosti".

Denis pravi džentlmen IAKO su Vladimir i Sabuhan pomagali u ulicama koje su bile potpuno potopljene, njihov kolega Denis Brahimi džentlmenski je pomogao sugrađanki. On je tokom čišćenja slivnika primetio da ona, zbog velike količine vode ne može da pređe ulicu. - Nije znala kuda i kako da pređe na drugu stranu ulice. Pitao sam je želi li da joj pomognem. Pristala je pa sam je preneo na drugu stranu - rekao nam je Denis.

Kaže i da u trenutku kada je video ženu u nevolji samo želeo da joj pomogne i to ga je, veli, vuklo da ide napred kroz bjicu. Slično govori i njegov kolega Sabuhan, koji je u Mrakovičkoj ulici na Petlovom brdu pritrčao u pomoć sugrađanki koja je pokušavala da pronađe i otpuši slivnik, ali je voda bila jača: okliznula se i upala u bujicu koja joj je bila iznad struka.

- Kolega i ja smo bili u kamionu. On je ugledao ženu koja se nekoliko puta okliznula i upala u vodu. Odmah je povikao da se neko davi. Bez razmišljanja sam istrčao da joj pomognem. Kada sam došao do nje bila je uplakana i rekla mi je da joj je stan poplavljen. Zato je izašla, da nađe slivnik ne bi li voda otekla. Zajedno smo otišli do njenog stana u nadi da mogu da joj pomognem, ali kada smo tamo došli video sam da tu ne mogu mnogo da uradim - ispričao nam je Sabuhan.

Srećni što su pomogli drugima, Vladimir i Sabuhan poručuju da bi trebalo da svi budemo spremni da komšijama i sugrađanima priteknemo u pomoć kada im je potrebno.

- To je odlika ljudskosti, a valjda je svaki čovek u sebi nosi - zaključuju naši sagovornici.