Torte i kolači

Ovo sigurno niste probali: Baklava sa kamilicom, bez jaja i mleka

Bojana Jovanović

21. 04. 2026. u 07:00

Neobična i neverovatno ukusna baklava sa ukusom kamilice!

Ово сигурно нисте пробали: Баклава са камилицом, без јаја и млека

Depositphotos mehmetcan

Potrebno je za testo:

- 5 suvog kvasca

- 1 kašika šećera
- 1 kašika brašna
- 500 g mekog brašna
- 200 ml ulja
- 250 ml mineralne vode

Za fil:
- 200 ml čaja od kamilice
- 450 g mlevenih oraha
- 100 g šećera

Za sirup:
- 500 ml vode
- 400 g šećera
- sok od 1 limuna

Priprema:

Skuvajte čaj od kamilice i ostavite ga nekoliko minuta sa strane. Zatim kvasac, šećer i brašno pomešajte sa toplom mineralnom vodom i ostavite da odstoji. Mlevenim orasima dodajte šećer, pomešajte, pa zalijte vrućim čajem i sjedinite. U dublju posudu za mešenje stavite svo brašno, prstohvat soli, pa promešajte. Dodajte ulje, pa nalijte smesom od kvasca i sve zajedno mešajte. Kada se sastojci malo povežu, umesite testo. Podelite ga na dva dela, oblikujte loptice i ostavite 30 minuta da odstoje. Pripremite pleh dimenzija 33h23 ili sličan, ali ne manji od toga. Razvucite prvi deo testa na te dimenzije pa ga prenesite u pleh i poravnajte. Zatim nanesite sav fil i poravnajte. Onda malo pažljivije razvucite drugi deo testa, pa njime prekrijte fil.

Oštrim nožem isecite u oblik romboida i ostavite baklava kolač da odstoji dok ne zagrejete rernu na 200 stepeni. Stavite da se peče i smanjite temperaturu na 180 stepeni. Pecite 30 do 35 minuta. Pomešajte vodu sa šećerom, za sirup, stavite da provri i kuvajte sedam minuta. Sklonite sa vatre, pa dodajte sok od limuna. Vrelu baklavu zalijte sirupom, iz dva puta, i ostavite da upije. Ponovo isecite kolač po linijama i poslužite.

