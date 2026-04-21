Ovo sigurno niste probali: Baklava sa kamilicom, bez jaja i mleka
Neobična i neverovatno ukusna baklava sa ukusom kamilice!
Potrebno je za testo:
- 5 suvog kvasca
- 1 kašika brašna
- 500 g mekog brašna
- 200 ml ulja
- 250 ml mineralne vode
Za fil:
- 200 ml čaja od kamilice
- 450 g mlevenih oraha
- 100 g šećera
Za sirup:
- 500 ml vode
- 400 g šećera
- sok od 1 limuna
Priprema:
Skuvajte čaj od kamilice i ostavite ga nekoliko minuta sa strane. Zatim kvasac, šećer i brašno pomešajte sa toplom mineralnom vodom i ostavite da odstoji. Mlevenim orasima dodajte šećer, pomešajte, pa zalijte vrućim čajem i sjedinite. U dublju posudu za mešenje stavite svo brašno, prstohvat soli, pa promešajte. Dodajte ulje, pa nalijte smesom od kvasca i sve zajedno mešajte. Kada se sastojci malo povežu, umesite testo. Podelite ga na dva dela, oblikujte loptice i ostavite 30 minuta da odstoje. Pripremite pleh dimenzija 33h23 ili sličan, ali ne manji od toga. Razvucite prvi deo testa na te dimenzije pa ga prenesite u pleh i poravnajte. Zatim nanesite sav fil i poravnajte. Onda malo pažljivije razvucite drugi deo testa, pa njime prekrijte fil.
Oštrim nožem isecite u oblik romboida i ostavite baklava kolač da odstoji dok ne zagrejete rernu na 200 stepeni. Stavite da se peče i smanjite temperaturu na 180 stepeni. Pecite 30 do 35 minuta. Pomešajte vodu sa šećerom, za sirup, stavite da provri i kuvajte sedam minuta. Sklonite sa vatre, pa dodajte sok od limuna. Vrelu baklavu zalijte sirupom, iz dva puta, i ostavite da upije. Ponovo isecite kolač po linijama i poslužite.
