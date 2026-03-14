BRZA TORTA SA BANANAMA I KARAMELOM: Banofi, kremasto zadovoljstvo za nepca
Spoj karamele, banana i keksa zasladiće vas za tren, ali ukus ćete pamtiti mnogo duže od toga.
Potrebno je:
- 250 g mlevenog keksa
- 400 g zaslađenog kondenzovanog mleka
- 4 zrele banane
- 350 ml slatke pavlake (barem 33% masti)
- 2 kašike šećera u prahu
Za dekoraciju:
- kakao prah ili narendana čokolada
Priprema:
Keks dobro pomešajte sa otopljenim puterom. Smesu utisnite na dno i uz ivice kalupa (najbolje je da koristite onaj sa skidajućim obručem). Stavite u frižider na 20 minuta da se stegne. Kuvajte kondenzovano mleko u konzervi tri sata, da biste dobili kuvanu kondenzovani mlečni karamel, pa ga raposredite preko podloge od keksa. Oljuštite banane, isecite ih na kolutove i poređajte preko karamela. Umutite slatku pavlaku sa prah šećerom u čvrst šlag i nanesite je preko banana. Ostavite banofi u frižider najmanje na tri-četiri sata, a najbolje preko noći.
Pre serviranja pospite kakaom ili sitno narendanom čokoladom.
Komentari (0)