Torte i kolači

BRZA TORTA SA BANANAMA I KARAMELOM: Banofi, kremasto zadovoljstvo za nepca

Bojana Jovanović

14. 03. 2026. u 07:00

Spoj karamele, banana i keksa zasladiće vas za tren, ali ukus ćete pamtiti mnogo duže od toga.

БРЗА ТОРТА СА БАНАНАМА И КАРАМЕЛОМ: Банофи, кремасто задовољство за непца

Potrebno je:

- 250 g mlevenog keksa

- 100 g putera
- 400 g zaslađenog kondenzovanog mleka
- 4 zrele banane
- 350 ml slatke pavlake (barem 33% masti)
- 2 kašike šećera u prahu

Za dekoraciju:

- kakao prah ili narendana čokolada

Priprema:

Keks dobro pomešajte sa otopljenim puterom. Smesu utisnite na dno i uz ivice kalupa (najbolje je da koristite onaj sa skidajućim obručem). Stavite u frižider na 20 minuta da se stegne. Kuvajte kondenzovano mleko u konzervi tri sata, da biste dobili kuvanu kondenzovani mlečni karamel, pa ga raposredite preko podloge od keksa. Oljuštite banane, isecite ih na kolutove i poređajte preko karamela. Umutite slatku pavlaku sa prah šećerom u čvrst šlag i nanesite je preko banana. Ostavite banofi u frižider najmanje na tri-četiri sata, a najbolje preko noći.

Pre serviranja pospite kakaom ili sitno narendanom čokoladom.

