Torte i kolači

CARSKI DROBLJENAC (Kaiserschmarrn): Mekan iznutra, blago karamelizovan spolja i uvek topao

Milena Tomasevic

20. 01. 2026. u 22:30 >> 22:18

Carski drobljenac je tradicionalni austrijski dezert koji potiče iz Alpa i vezuje se za carski dvor. Prema legendi, ovo jelo je bilo omiljeno caru Francu Jozefu I, po kome je i dobilo ime – Kaiser (car) i Schmarrn (nešto „iscepkano“, jednostavno, domaće).

ЦАРСКИ ДРОБЉЕНАЦ (Kaiserschmarrn): Мекан изнутра, благо карамелизован споља и увек топао

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 4 jaja
  • 150 ml mleka
  • 120 gr glatkog brašna
  • 2 vanilin šećera
  • 1 kašičica arome ruma
  • prstohvat soli
  • 1 kašika šećera
  • 30–50 gr putera
  • šećer u prahu (po želji)

Priprema:

Odvojiti belanca od žumanca. Žumanca umutiti sa mlekom, šećerom, vanilin šećerom, aromom ruma, brašnom i solju dok se ne dobije glatka smesa. Belanca umutiti u čvrst sneg, pa ih lagano umešati špatulom u smesu sa žumancima, vodeći računa da smesa ostane vazdušasta. U tiganju otopiti puter (30–50 gr, u zavisnosti od tiganja). Sipati polovinu smese u tiganj, poklopiti i peći na srednjoj vatri nekoliko minuta. Kada uhvati zlatnu koricu, iseći na 4 dela, okrenuti i varjačom iskidati na manje komade. Pržiti još 1–2 minuta, dok lepo ne porumeni.

Filovanje / serviranje :

Topao carski drobljenac premazati speculoos kremom, preliti otopljenom čokoladom, pa dodati kolutove banane i sveže borovnice. Po želji posuti šećerom u prahu i odmah poslužiti.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 16

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena