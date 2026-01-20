CARSKI DROBLJENAC (Kaiserschmarrn): Mekan iznutra, blago karamelizovan spolja i uvek topao
Carski drobljenac je tradicionalni austrijski dezert koji potiče iz Alpa i vezuje se za carski dvor. Prema legendi, ovo jelo je bilo omiljeno caru Francu Jozefu I, po kome je i dobilo ime – Kaiser (car) i Schmarrn (nešto „iscepkano“, jednostavno, domaće).
Sastojci:
- 4 jaja
- 150 ml mleka
- 120 gr glatkog brašna
- 2 vanilin šećera
- 1 kašičica arome ruma
- prstohvat soli
- 1 kašika šećera
- 30–50 gr putera
- šećer u prahu (po želji)
Priprema:
Odvojiti belanca od žumanca. Žumanca umutiti sa mlekom, šećerom, vanilin šećerom, aromom ruma, brašnom i solju dok se ne dobije glatka smesa. Belanca umutiti u čvrst sneg, pa ih lagano umešati špatulom u smesu sa žumancima, vodeći računa da smesa ostane vazdušasta. U tiganju otopiti puter (30–50 gr, u zavisnosti od tiganja). Sipati polovinu smese u tiganj, poklopiti i peći na srednjoj vatri nekoliko minuta. Kada uhvati zlatnu koricu, iseći na 4 dela, okrenuti i varjačom iskidati na manje komade. Pržiti još 1–2 minuta, dok lepo ne porumeni.
Filovanje / serviranje :
Topao carski drobljenac premazati speculoos kremom, preliti otopljenom čokoladom, pa dodati kolutove banane i sveže borovnice. Po želji posuti šećerom u prahu i odmah poslužiti.
Uživajte!
Preporučujemo
PITA IZ TIGANjA: Brza, sočna i neodoljiva pita iz tiganja
20. 01. 2026. u 11:00
OSLIĆ NA POVRĆU IZ RERNE: Ručak iz jednog pleha
18. 01. 2026. u 17:30 >> 17:28
IŠLERI: Domaći ukusni kolači
19. 01. 2026. u 22:30
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)