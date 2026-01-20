CARSKI DROBLJENAC (Kaiserschmarrn): Mekan iznutra, blago karamelizovan spolja i uvek topao

Carski drobljenac je tradicionalni austrijski dezert koji potiče iz Alpa i vezuje se za carski dvor. Prema legendi, ovo jelo je bilo omiljeno caru Francu Jozefu I, po kome je i dobilo ime – Kaiser (car) i Schmarrn (nešto „iscepkano“, jednostavno, domaće).

FOTO: Novosti

Sastojci:

4 jaja

150 ml mleka

120 gr glatkog brašna

2 vanilin šećera

1 kašičica arome ruma

prstohvat soli

1 kašika šećera

30–50 gr putera

šećer u prahu (po želji)

Priprema:

Odvojiti belanca od žumanca. Žumanca umutiti sa mlekom, šećerom, vanilin šećerom, aromom ruma, brašnom i solju dok se ne dobije glatka smesa. Belanca umutiti u čvrst sneg, pa ih lagano umešati špatulom u smesu sa žumancima, vodeći računa da smesa ostane vazdušasta. U tiganju otopiti puter (30–50 gr, u zavisnosti od tiganja). Sipati polovinu smese u tiganj, poklopiti i peći na srednjoj vatri nekoliko minuta. Kada uhvati zlatnu koricu, iseći na 4 dela, okrenuti i varjačom iskidati na manje komade. Pržiti još 1–2 minuta, dok lepo ne porumeni.

Filovanje / serviranje :

Topao carski drobljenac premazati speculoos kremom, preliti otopljenom čokoladom, pa dodati kolutove banane i sveže borovnice. Po želji posuti šećerom u prahu i odmah poslužiti.

Uživajte!