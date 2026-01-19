IŠLERI: Domaći ukusni kolači
Preukusni, prhki i dekorativni kolačići koji se tope u ustima. Išleri su klasik među sitnim kolačima i savršen izbor za slave, praznike i sve svečane prilike
Sastojci
- 180 gr maslaca
- 100 gr šećera u prahu
- 100 gr pečenih mlevenih lešnika
- 200 gr glatkog brašna
- 1 žumance
Fil:
- 2 jaja
- 75 gr čokolade
- 125 gr šećera
- 125 gr maslaca
Glazura:
- 100 gr tamne čokolade za kuvanje
- 2 kašike ulja
Priprema
Tijesto:
Umutite maslac, šećer u prahu i žumance dok ne postanu kremasti. Dodajte mlevene lešnike, zatim umesite testo sa brašnom. Oblikujte loptu i ostavite u frižider 30 minuta. Testo razvaljajte na debljinu oko 5 mm i rezati željene oblike. Pecite na 200 °C, 8–9 minuta. Ostavite da se potpuno ohlade.
Fil:
Jaja i šećer umutite penasto, pa kuvajte na pari uz stalno mešanje. Dodajte čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Kada se smesa ohladi, sjedinite je sa prethodno umućenim maslacem.
Ohlađene kolačiće spajajte filom. Čokoladu otopite na pari sa 2 kašike ulja i njome ukrasite išlere.
Uživajte!
