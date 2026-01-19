IŠLERI: Domaći ukusni kolači

Preukusni, prhki i dekorativni kolačići koji se tope u ustima. Išleri su klasik među sitnim kolačima i savršen izbor za slave, praznike i sve svečane prilike

FOTO: Novosti

Sastojci



180 gr maslaca

100 gr šećera u prahu

100 gr pečenih mlevenih lešnika

200 gr glatkog brašna

1 žumance

Fil:

2 jaja

75 gr čokolade

125 gr šećera

125 gr maslaca

Glazura:

100 gr tamne čokolade za kuvanje

2 kašike ulja

Priprema

Tijesto:

Umutite maslac, šećer u prahu i žumance dok ne postanu kremasti. Dodajte mlevene lešnike, zatim umesite testo sa brašnom. Oblikujte loptu i ostavite u frižider 30 minuta. Testo razvaljajte na debljinu oko 5 mm i rezati željene oblike. Pecite na 200 °C, 8–9 minuta. Ostavite da se potpuno ohlade.

Fil:

Jaja i šećer umutite penasto, pa kuvajte na pari uz stalno mešanje. Dodajte čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Kada se smesa ohladi, sjedinite je sa prethodno umućenim maslacem.

Ohlađene kolačiće spajajte filom. Čokoladu otopite na pari sa 2 kašike ulja i njome ukrasite išlere.

Uživajte!