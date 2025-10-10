Torte i kolači

NADALJSKI KOLAČ: Sitni slavki kolač

Milena Tomasevic

10. 10. 2025. u 15:02

Bogat, čokoladno-orašasti kolač koji se savršeno seče na štanglice i krasi svaku slavsku tacnu. Starinski ukus koji ostaje u pamćenju.

НАДАЉСКИ КОЛАЧ: Ситни славки колач

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za koru:

  • 2 jajeta
  • ½ šolje šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1½ šolje brašna
  • ½ kesice praška za pecivo
  • 1 šolja mleka
  • ½ šolje ulja
  • ½ šolje mlevenih oraha

Za nadev (preliv):

  • 10 kašika šećera
  • 6 kašika vode
  • 100 gr čokolade
  • 125 gr maslaca
  • 2 šolje mlevenih oraha
  • 1 šolja mlevenog keksa

Priprema:

Priprema kore:
Umutiti jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodati ulje, pa naizmenično mleko i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Na kraju dodati mlevene orahe i lagano izmešati. Sipati u podmazan ili papirom obložen pleh (30x20 cm).
Peći na 180°C oko 25–30 minuta. Proveriti čačkalicom.

Priprema nadeva:
U šerpi kratko prokuvati šećer i vodu dok se šećer ne istopi. Skinuti sa vatre, dodati čokoladu i maslac i mešati dok se ne istope. Umešati mlevene orahe i keks.

Slaganje:
Preliti nadev preko prohlađene kore, ravnomerno rasporediti. Po želji, posuti čokoladnim mrvicama ili mlevenim orasima. Ostaviti da se dobro ohladi pre sečenja.

Uživajte!

