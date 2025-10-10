NADALJSKI KOLAČ: Sitni slavki kolač

Bogat, čokoladno-orašasti kolač koji se savršeno seče na štanglice i krasi svaku slavsku tacnu. Starinski ukus koji ostaje u pamćenju.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za koru:

2 jajeta

½ šolje šećera

1 vanilin šećer

1½ šolje brašna

½ kesice praška za pecivo

1 šolja mleka

½ šolje ulja

½ šolje mlevenih oraha

Za nadev (preliv):

10 kašika šećera

6 kašika vode

100 gr čokolade

125 gr maslaca

2 šolje mlevenih oraha

1 šolja mlevenog keksa

Priprema:

Priprema kore:

Umutiti jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodati ulje, pa naizmenično mleko i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Na kraju dodati mlevene orahe i lagano izmešati. Sipati u podmazan ili papirom obložen pleh (30x20 cm).

Peći na 180°C oko 25–30 minuta. Proveriti čačkalicom.

Priprema nadeva:

U šerpi kratko prokuvati šećer i vodu dok se šećer ne istopi. Skinuti sa vatre, dodati čokoladu i maslac i mešati dok se ne istope. Umešati mlevene orahe i keks.

Slaganje:

Preliti nadev preko prohlađene kore, ravnomerno rasporediti. Po želji, posuti čokoladnim mrvicama ili mlevenim orasima. Ostaviti da se dobro ohladi pre sečenja.

Uživajte!