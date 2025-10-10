NADALJSKI KOLAČ: Sitni slavki kolač
Bogat, čokoladno-orašasti kolač koji se savršeno seče na štanglice i krasi svaku slavsku tacnu. Starinski ukus koji ostaje u pamćenju.
Sastojci:
Za koru:
- 2 jajeta
- ½ šolje šećera
- 1 vanilin šećer
- 1½ šolje brašna
- ½ kesice praška za pecivo
- 1 šolja mleka
- ½ šolje ulja
- ½ šolje mlevenih oraha
Za nadev (preliv):
- 10 kašika šećera
- 6 kašika vode
- 100 gr čokolade
- 125 gr maslaca
- 2 šolje mlevenih oraha
- 1 šolja mlevenog keksa
Priprema:
Priprema kore:
Umutiti jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodati ulje, pa naizmenično mleko i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Na kraju dodati mlevene orahe i lagano izmešati. Sipati u podmazan ili papirom obložen pleh (30x20 cm).
Peći na 180°C oko 25–30 minuta. Proveriti čačkalicom.
Priprema nadeva:
U šerpi kratko prokuvati šećer i vodu dok se šećer ne istopi. Skinuti sa vatre, dodati čokoladu i maslac i mešati dok se ne istope. Umešati mlevene orahe i keks.
Slaganje:
Preliti nadev preko prohlađene kore, ravnomerno rasporediti. Po želji, posuti čokoladnim mrvicama ili mlevenim orasima. Ostaviti da se dobro ohladi pre sečenja.
Uživajte!
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)